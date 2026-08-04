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Τα πρώτα «πρέπει» του Μαραγκού στην Ανόρθωση

ΓΗΠΕΔΟ

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Τα πρώτα «πρέπει» του Μαραγκού στην Ανόρθωση

Ο νέος πρόεδρος της ποδοσφαιρικής Ανόρθωσης καταγράφει τους πρώτους του στόχους όντας στην ηγεσία του συλλόγου

Το σχετικό απόσπασμα της ανακοίνωσής του: 

Πρώτη μας προτεραιότητα είναι η αποκατάσταση της διοικητικής σταθερότητας και η δημιουργία στέρεων βάσεων για το μέλλον. Η προσπάθειά μας θα επικεντρωθεί στην οικονομική εξυγίανση και βιωσιμότητα, στη σύγχρονη και επαγγελματική οργάνωση, στους ξεκάθαρους ρόλους και στην αποκατάσταση της αξιοπιστίας του Συλλόγου απέναντι στους φιλάθλους και στην κοινωνία. 

Μέσα στις πρώτες εβδομάδες της θητείας μας θα παρουσιάσουμε το στρατηγικό σχέδιο της επόμενης τριετίας, με συγκεκριμένους στόχους, προτεραιότητες και χρονοδιαγράμματα. Η πορεία μας θα στηρίζεται στη διαφάνεια, στην τακτική ενημέρωση και στη λογοδοσία. 

Στο αγωνιστικό επίπεδο, στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε σταδιακά τις προϋποθέσεις για μια Ανόρθωση ανταγωνιστική και πρωταγωνίστρια. Η επιστροφή στις επιτυχίες απαιτεί υπομονή, σωστές αποφάσεις και σκληρή δουλειά. Απαιτεί να χτίσουμε από την αρχή μια ισχυρή βάση, ικανή να στηρίξει τις υψηλές φιλοδοξίες του Συλλόγου.  

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