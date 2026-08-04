Δημητρίου για Λίνκολν: «Ματς με ιδιαιτερότητες, ο αντίπαλος έκανε αισθητή την παρουσία του στο Conference»

Διαβάστε όσα είπε ο Αντρέας Δημητρίου:

Ομόνοια: Η αποστολή για Γιβραλτάρ - Εκτός Άιτινγκ και Οντουμπάτζο

ΦΩΤΟΣ: Αναχώρησε με χαμόγελα με Ομόνοια

«Είναι ένας αγώνας με ιδιαιτερότητες. Ένα μακρινό ταξίδι για την ομάδα. Είναι ένας αντίπαλος που έκανε αισθητή την παρουσία του στο Conference League. Ο αγωνιστικός χώρος είναι ιδιαίτερος με πλαστικό χλοοτάπητα. Εμείς οφείλουμε να προσαρμοστούμε στις συνθήκες που θα βρούμε και να πάρουμε ένα αποτέλεσμα που θα μας δώσει προβάδισμα ενόψει του επαναληπτικού της έδρας μας. Εκεί μαζί με τον κόσμο μας θα προσπαθήσουμε να περάσουμε ξανά σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Έχουμε ένα σημαντικό αριθμό απουσιών όμως πρέπει να βρούμε τις λύσεις. Έχοντας οι παίκτες άλλη μία βδομάδα πάνω τους προπονήσεις, θα είναι σε πιο καλό στάδιο ετοιμότητας. Ο προπονητής θα μπορεί να δώσει καλύτερη εικόνα για αυτά τα θέματα»