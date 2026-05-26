Ετήσια Γιορτή Βραβεύσεων ΚΟΠ: Η ομιλία του Προέδρου Χάρη Λοϊζίδη

Η φετινή αναβαθμισμένη εκδήλωση ήταν εξαιρετικά αφιερωμένη στους πρωταγωνιστές της χρονιάς και ο Πρόεδρος της ΚΟΠ μαζί με τον έπαινο του, στάθηκε και στα επιτεύγματα των ομάδων που μας εκπροσώπησαν σε διοργανώσεις της UEFA.

Ο κ. Χάρης Λοϊζίδης συγχάρηκε όλους τους πρωταγωνιστές και επανέλαβε την περηφάνεια όλων για την Ευρωπαϊκή πορεία των ομάδων μας, που προσφέρει προσφέρει σημαντικά οφέλη για το σύνολο του κυπριακού ποδοσφαίρου.

Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την ομιλία του, αναφέρθηκε σε σημαντικές ενότητες του κυπριακού ποδοσφαίρου και υπογράμμισε «πως η προσπάθεια του εκσυγχρονισμού της Ομοσπονδίας συνεχίζεται. Ήταν μια χρονιά προκλήσεων με ουσιαστικά μικρά βήματα προόδου και όταν υπάρχει συνεργασία το ποδόσφαιρο μας, μπορεί να προχωρήσει μπροστά. Η ΚΟΠ θα συνεχίσει με συνέπεια και αποφασιστικότητα να εργάζεται για ένα ποδόσφαιρο πιο σύγχρονο, πιο αξιόπιστο και πιο κοντά στην κοινωνία».

Αναλυτικά η ομιλία του Προέδρου της ΚΟΠ:

Κυρίες και κύριοι,

Αγαπητοί συνεργάτες,

Φίλοι της ΚΟΠ και του κυπριακού ποδοσφαίρου,

Η φετινή χρονιά ήταν μια χρονιά προκλήσεων αλλά και ουσιαστικών μικρών βημάτων προόδου για το κυπριακό ποδόσφαιρο. Μια χρονιά που απέδειξε ότι όταν υπάρχει συνεργασία, σοβαρότητα και κοινός στόχος, μπορούμε να προχωρούμε μπροστά.

Θέλω καταρχήν να συγχαρώ θερμά την Ομόνοια Λευκωσίας για την κατάκτηση του Πρωταθλήματος Α΄ Κατηγορίας, καθώς και τις υπόλοιπες ομάδες που εξασφάλισαν την έξοδό τους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Η παρουσία των κυπριακών ομάδων στην Ευρώπη μας κάνει όλους περήφανους και ευχόμαστε σε όλες καλή επιτυχία. Σημειώνουμε πως η φετινή πορεία της ΑΕΚ, της Ομόνοιας και της Πάφου μας χάρισε μία επιπλέον θέση στις διοργανώσεις της UEFA, κάτι που προσδίδει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο επόμενο πρωτάθλημα.

Παράλληλα, αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους τους πρωταθλητές, κυπελλούχους και συμμετέχοντες στις διοργανώσεις της Ομοσπονδίας μας, σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες και σε όλα τα επίπεδα.

Επιπλέον, να ευχηθούμε καλή επιτυχία στις δύο ομάδες, τον Απόλλωνα και την Πάφο, που θα διεκδικήσουν την ερχόμενη Παρασκευή το τρόπαιο του κυπέλλου.

Εκφράζω επίσης τα συγχαρητήριά μου προς το φίλαθλο κοινό όλων των ομάδων, που γέμισε φέτος τα στάδια και στήριξε με πάθος τις ομάδες του. Μέσα από τη συνεργασία όλων, των σωματείων, των φιλάθλων, της ΚΟΠ και της Αστυνομίας, καταφέραμε να διανύσουμε μια σχετικά ήσυχη χρονιά. Αυτό είναι σημαντικό και πρέπει να το κρατήσουμε, γιατί το ποδόσφαιρο ανήκει πρώτα απ’ όλα στον κόσμο του.

Για εμάς, το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο η πρώτη κατηγορία. Έχουμε το ίδιο ενδιαφέρον για κάθε κατηγορία, για κάθε ηλικία, για κάθε σωματείο και για κάθε γήπεδο, από τα μεγάλα στάδια μέχρι τις διοργανώσεις του αγροτικού ποδοσφαίρου. Εκεί διατηρείται ζωντανή η πραγματική αγάπη για το άθλημα και εκεί μεγαλώνει η επόμενη γενιά ποδοσφαιριστών.

Κυρίες και κύριοι

Απόψε, μέσα από την τελετή των ετήσιων βραβείων της ΚΟΠ, τιμούμε ανθρώπους και ομάδες που ξεχώρισαν με την προσπάθεια, το ήθος και την προσφορά τους. Κάθε βράβευση αποτελεί αναγνώριση σκληρής δουλειάς και αφοσίωσης. Σε όλους όσοι θα βραβευθούν απόψε, εκφράζω τα θερμά μου συγχαρητήρια.

Την ίδια στιγμή, συνεχίζουμε την προσπάθεια εκσυγχρονισμού της Ομοσπονδίας και συνολικά του κυπριακού ποδοσφαίρου, μία διαδικασία που εξελίσσεται την τελευταία δεκαετία. Προχωρήσαμε στη σύσταση της Τεχνικής Επιτροπής Ποδοσφαίρου, με τη συμμετοχή τεχνοκρατών. Στόχος η ενίσχυση του στρατηγικού σχεδιασμού και της αναπτυξιακής πορείας του αθλήματος.

Μια ακόμη σημαντική απόφαση αφορά την ουσιαστική ενίσχυση της παρουσίας των Κύπριων ποδοσφαιριστών, μέσα από την υποχρεωτική χρήση γηγενούς ποδοσφαιριστή στους αγώνες του Κυπέλλου Coca-Cola από την περίοδο 2026–2027.

Δεν μπορούμε να μιλούμε για ανάπτυξη χωρίς να δημιουργούμε πραγματικές ευκαιρίες για τα δικά μας παιδιά. Ο Κύπριος ποδοσφαιριστής χρειάζεται στήριξη, εμπιστοσύνη και χώρο για να εξελιχθεί. Ταυτόχρονα χρειάζεται και οι ίδιοι οι ποδοσφαιριστές να δουλεύουν σκληρά για να είναι ανταγωνιστικοί.

Παραμένουμε σταθεροί και στη στήριξη της κυπριακής διαιτησίας. Το ποδόσφαιρο έχει ένταση, πίεση και συναισθήματα. Είναι λογικό να υπάρχουν παράπονα και διαφορετικές προσεγγίσεις. Εκείνο όμως που πρέπει να μας ενώνει είναι η κοινή προσπάθεια για βελτίωση και ενίσχυση της αξιοπιστίας του κυπριακού ποδοσφαίρου.

Η κριτική είναι θεμιτή και χρήσιμη όταν γίνεται με καλή πρόθεση. Αυτό που δεν βοηθά είναι οι ακρότητες και ο μηδενισμός. Χωρίς συνεργασία, ψυχραιμία, αλληλεγγύη και αμοιβαίο σεβασμό είναι δύσκολο να πετύχουμε.

Ιδιαίτερη σημασία δίνουμε και στη σύνδεση του ποδοσφαίρου με την εκπαίδευση και την κοινωνία. Η συνεργασία της ΚΟΠ με το Υπουργείο Παιδείας επεκτείνεται πλέον και στα γυμνάσια, με εκπαιδευτικά προγράμματα, ποδοσφαιρικές ημερίδες και δράσεις ανάπτυξης του αθλήματος.

Παράλληλα, περισσότεροι από 700 προπονητές παιδικού ποδοσφαίρου ολοκλήρωσαν εκπαίδευση στις Πρώτες Βοήθειες, στην ΚΑΡΠΑ και στη χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή. Είναι μια πρωτοβουλία που ενισχύει την ασφάλεια των παιδιών και αποδεικνύει ότι η ανάπτυξη του ποδοσφαίρου πρέπει να συνοδεύεται από υπευθυνότητα και σωστές συνθήκες προστασίας.

Συνεχίζουμε επίσης τις προσπάθειες για ενίσχυση των υποδομών και των Εθνικών μας ομάδων, γιατί οι αθλητές μας χρειάζονται σύγχρονες εγκαταστάσεις και σωστές συνθήκες ανάπτυξης. Προς αυτή την κατεύθυνση εξασφαλίσαμε την αποκλειστική χρήση του κοινοτικού σταδίου Πυργών

Η παρουσία της ΚΟΠ δεν περιορίζεται μόνο εντός Κύπρου. Η Ομοσπονδία συμμετέχει ενεργά στις διεθνείς εξελίξεις μέσα από τη UEFA και τη FIFA, γιατί η Κύπρος πρέπει να έχει ενεργό και ουσιαστική φωνή στο Ευρωπαϊκό και διεθνές ποδόσφαιρο.

Θέλω επίσης να σταθώ στον κοινωνικό ρόλο του ποδοσφαίρου. Το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο αγώνες και αποτελέσματα. Είναι οι άνθρωποι, οι κοινότητες και η κοινωνική προσφορά. Η στήριξη πυρόπληκτων κοινοτήτων μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές ήταν μια πράξη ευθύνης και αλληλεγγύης από ολόκληρη την ποδοσφαιρική οικογένεια.

Πριν κλείσω, θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους συνεργάτες μου στην ηγεσία της Ομοσπονδίας, τα μέλη των συλλογικών οργάνων, τη Διεύθυνση, το προσωπικό και όλους τους συνεργάτες της ΚΟΠ. Η δουλειά και η αφοσίωσή τους αποτελούν βασικό στήριγμα σε κάθε προσπάθεια προόδου του κυπριακού ποδοσφαίρου.

Κυρίες και κύριοι,

Το κυπριακό ποδόσφαιρο μπορεί να προχωρήσει μόνο μέσα από συλλογικότητα, αλληλεγγύη και θεσμική σοβαρότητα. Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου θα συνεχίσει με συνέπεια και αποφασιστικότητα να εργάζεται για ένα ποδόσφαιρο πιο σύγχρονο, πιο αξιόπιστο και πιο κοντά στην κοινωνία.