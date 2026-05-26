Ο χαιρετισμός του Προέδρου της Δημοκρατίας από τον Πρόεδρο του ΚΟΑ

Ο Πρόεδρος του ΚΟΑ απένειμε το έπαθλο στην Πάφος F.C. για την ευρωπαϊκή της πορεία.

Ο Πρόεδρος του ΚΟΑ Γιάννης Ιωάννου εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκο Χριστοδουλίδη, συγχαίροντας τους πρωταγωνιστές της χρονιάς, ανέφερε στο χαιρετισμό του στην κορυφαία εκδήλωση του ποδοσφαίρου:

«Με ιδιαίτερη χαρά χαιρετίζω τις Ετήσιες Βραβεύσεις της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκο Χριστοδουλίδη. Η αποψινή εκδήλωση είναι αφιερωμένη σε όσους και όσες διακρίθηκαν κατά τη διάρκεια της χρονιάς, τόσο για τις επιδόσεις τους όσο και το ήθος, το πνεύμα αθλητοπρέπειας και ευγενούς άμιλλας που επέδειξαν.

Γνωρίζουμε ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι απλώς ένας χώρος αθλητικής δραστηριότητας. Είναι θεσμός με βαθιές κοινωνικές ρίζες. Αγγίζει την καθημερινότητα κάθε οικογένειας και αποτελεί πηγή χαράς για τους φιλάθλους. Δίνει στη νεολαία μας υγιείς διεξόδους κόντρα στις προκλήσεις των καιρών. Μέσω του ποδοσφαίρου καλλιεργούνται αξίες, όπως η ομαδικότητα, η συνεργασία, η πειθαρχία, ο σεβασμός στον αντίπαλο, η ευγενής άμιλλα.

Συγχαίρουμε θερμά την Ομόνοια για την κατάκτηση του Πρωταθλήματος και ευχόμαστε καλή επιτυχία σε Απόλλωνα και Πάφο στον τελικό του Κυπέλλου. Συγχαρητήρια αξίζουν ασφαλώς όλοι οι εκπρόσωποί μας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, εκεί όπου κάθε διάκριση κυπριακής ομάδας είναι διάκριση για όλη τη χώρα, διάκριση που υπερβαίνει τις σωματειακές προτιμήσεις. Με τις φετινές επιτυχίες σας κατορθώσατε να χαρίσετε μία επιπλέον θέση στην Κύπρο μας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες που θα αγωνιστούν στην Ευρώπη και τη νέα σεζόν.

Από τις αποψινές βραβεύσεις, ξεχωριστή είναι η επιβράβευση της Εθνικής Ενόπλων, η οποία προκρίθηκε στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η ομάδα συστάθηκε μέσα από τη συνεργασία της ΚΟΠ με το Γενικό Επιτελείο Στρατού και το Υπουργείο Άμυνας. Δεν λησμονούμε, βέβαια, την Εθνική ομάδα Ανδρών, η οποία έχει επιδείξει σημαντική πρόοδο τελευταία, αλλά και τη γυναικεία εθνική ομάδα που διεκδίκησε την άνοδο στη Β' κατηγορία του Nations League. Τους ευχόμαστε μεγαλύτερες επιτυχίες στη συνέχεια.

Εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας, θέλω να διαβεβαιώσω ότι η Κυβέρνηση, μέσω του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού που αποτελεί τον βραχίονα της κυβερνητικής πολιτικής στον αθλητισμό, θα συνεχίσει να στηρίζει κάθε πρωτοβουλία που υπηρετεί τον ευγενή στόχο του ευ αγωνίζεσθαι. Θα συνεχίσει να στηρίζει έμπρακτα το ποδόσφαιρο, με τη βελτίωση των υποδομών και την καλλιέργεια της διαφάνειας.

Η ευθύνη δεν βαραίνει μόνο την Πολιτεία. Τη μεγαλύτερη ευθύνη έχουν η Ομοσπονδία και τα σωματεία, οι παράγοντες, οι προπονητές και οι παίκτες. Όλοι μαζί, ο καθένας από τη θέση του και από τον τομέα ευθύνης του, οφείλουμε να διαφυλάξουμε το ποδόσφαιρο από νοοτροπίες που το τραυματίζουν και το πληγώνουν. Να το θωρακίσουμε από φαινόμενα που το αμαυρώνουν και το υποβαθμίζουν. Να το διατηρήσουμε καθαρό και αξιόπιστο. Το ποδόσφαιρο δεν πρέπει να είναι πεδίο διχασμού, αντιπαλότητας ή βίας. Είναι χώρος χαράς και διασκέδασης.

Συγχαρητήρια και πάλι σε όλους όσοι θα τιμηθούν απόψε και εύχομαι η νέα ποδοσφαιρική χρονιά να είναι γεμάτη υγεία, πρόοδο και διακρίσεις».