ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Κλειδώνει» Φορτούνη, φουλάρει για Λόπεθ και ξαναμπαίνει στο παιχνίδι για Χιλ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

«Κλειδώνει» Φορτούνη, φουλάρει για Λόπεθ και ξαναμπαίνει στο παιχνίδι για Χιλ

Ο Ολυμπιακός προχωρά τον σχεδιασμό

Σε φάση έντονων εξελίξεων βρίσκεται ο Ολυμπιακός, με τους «ερυθρόλευκους» να τρέχουν τον σχεδιασμό της νέας σεζόν και να προχωρούν σε κινήσεις που μπορούν να αλλάξουν επίπεδο το ρόστερ του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Η πιο «ζεστή» υπόθεση αφορά την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη. Ο 33χρονος μεσοεπιθετικός έχει ήδη συμφωνήσει με τους Πειραιώτες και απομένουν τα τυπικά για την επίσημη ανακοίνωση. Μετά τη διετία του στην Αλ Καλίτζ, ο Φορτούνης ετοιμάζεται να επιστρέψει στον Πειραιά, υπογράφοντας πιθανότατα διετές συμβόλαιο και μπαίνοντας άμεσα στο πλάνο του Μεντιλίμπαρ, προσφέροντας εμπειρία, ποιότητα και ηγετικά χαρακτηριστικά.

Την ίδια στιγμή, προχωρημένες είναι και οι επαφές για τον Ουνάι Λόπεθ. Ο Ισπανός χαφ της Ράγιο Βαγεκάνο βρίσκεται πολύ κοντά στο να ντυθεί στα «ερυθρόλευκα», με τον Ολυμπιακό να έχει κινηθεί αποφασιστικά τις τελευταίες ημέρες. Ο Μεντιλίμπαρ έχει ξεκάθαρη εικόνα για τον ρόλο που θέλει να του δώσει, βλέποντας στο πρόσωπό του έναν μέσο που μπορεί να δώσει ένταση, κυκλοφορία και ισορροπία στον άξονα. Οι συζητήσεις βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και όλα δείχνουν πως η υπόθεση οδεύει προς θετική κατάληξη.

Παράλληλα, στο μεταγραφικό κάδρο παραμένει ο Μπράιαν Χιλ. Ο 25χρονος εξτρέμ της Τζιρόνα, που ανήκει στο City Group, απασχολεί για τρίτη φορά τον Ολυμπιακό, με τις συνθήκες αυτή τη φορά να δείχνουν πιο ευνοϊκές. Ο υποβιβασμός της ισπανικής ομάδας αλλάζει τα δεδομένα και ανοίγει «παράθυρο» για την περίπτωσή του, παρότι πρόκειται για μία απαιτητική και οικονομικά δύσκολη μεταγραφή. Ο Χιλ διαθέτει τα χαρακτηριστικά που αναζητά ο Μεντιλίμπαρ για τα άκρα, με ταχύτητα, δημιουργία και ικανότητα στο ένας εναντίον ενός.

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

H Πάλας ζει το όνειρο της: Λύγισε τη Ράγιο Βαγεκάνο και πήγε το Conference League ξανά στο Λονδίνο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τεράστια έκπληξη στο Roland Garros: Η Σταροντούμπτσεβα πέταξε εκτός το Νο.2 του κόσμου!

Τένις

|

Category image

Με μια ηχηρή απουσία η αποστολή της Ολλανδίας για το Μουντιάλ

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Οριστική συμφωνία ανάμεσα στην Τότεναμ και τον Ρόμπερτσον!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Βινίσιους: «Φαβορί για το Μουντιάλ η Ισπανία, έχει Γιαμάλ που είναι από τους κορυφαίους του κόσμου»

FIFA World Cup 2026

|

Category image

«Ο Λουτσέσκου προσπαθεί να πείσει τον ΠΑΟΚ να τον αφήσει»

Ελλάδα

|

Category image

«Σε ευχαριστούμε, κυβερνήτα»: Αποχαιρέτισε τον Σάρι με τρομερό βίντεο η Λάτσιο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πιθανές ακόμα και έντεκα αποχωρήσεις από το ρόστερ του Ολυμπιακού

Ελλάδα

|

Category image

Πάει Μουντιάλ ο Μασέκο!

ΑΕΛ

|

Category image

Θέλει να πάει στη Ρεάλ ο Έντσο Φερνάντες - Το αστρονομικό ποσό που ζητά η Τσέλσι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κλειδώνει το πλάνο κούπας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ο Νεϊμάρ επέστρεψε με ελικόπτερο στην προπόνηση της Βραζιλίας

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Μετά τον Νίστρουπ έρχονται και παίκτες στον Παναθηναϊκό - 10 μεταγραφές, 4 προτεραιότητες

Ελλάδα

|

Category image

ΦΩΤΟ: Η απονομή στον φουτσαλικό ΑΠΟΕΛ, οι Legends και το πάρτι στο «Λευκόθεο»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Λίφτινγκ» σε όλες τις γραμμές

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη