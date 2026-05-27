Κρίσταλ Πάλας-Ράγιο Βαγεκάνο: Ευρωπαϊκή πινελιά στην ιστορία τους!

Απόψε (22:00), στο στάδιο της Λειψίας στη Γερμανία, η Κρίσταλ Πάλας αναμετράται με τη Ράγιο Βαγιεκάνο, με έπαθλο έναν ευρωπαϊκό τίτλο, στον τελικό του Conference League της σεζόν 2025-26. Αμφότερες οι ομάδες διεκδικούν τον πρώτο ευρωπαϊκό τους τίτλο, στη δεύτερη ευρωπαϊκή πορεία της ιστορίας τους (σ.σ. πριν από τη φετινή σεζόν, η Κρίσταλ Πάλας αγωνίστηκε στο Ιντερτότο το 1998 και η Ράγιο Βαγιεκάνο στο UEFA Cup της σεζόν 2000-01). Για τη δεύτερη, μάλιστα, είναι και ο πρώτος μεγάλος τελικός οποιασδήποτε διοργάνωσης σε επίπεδο ανδρών.

Η Κρίσταλ Πάλας φτάνει στον τελικό μετά τη θεαματική της άνοδο υπό τον Όλιβερ Γκλάσνερ. Ο Αυστριακός τεχνικός οδήγησε τον σύλλογο στην πρώτη κατάκτηση FA Cup το 2024/25 και τώρα στον πρώτο ευρωπαϊκό τελικό της ιστορίας του. Ο Γκλάσνερ, για τον οποίο θα είναι ο τελευταίος αγώνας στον πάγκο της Κρίσταλ Πάλας, έχει ήδη εμπειρία από ευρωπαϊκούς τελικούς, αφού είχε οδηγήσει την Άιντραχτ Φρανκφούρτης στην κατάκτηση του Europa League το 2022 απέναντι στη Ρέιντζερς. Από την άλλη, η Ράγιο έχει ξεχωρίσει για το πάθος, τη μαχητικότητα και την ομαδική της λειτουργία υπό τον προπονητή Ινίγο Πέρεθ.

Θυμίζουμε ότι στη League Phase η Ράγιο Βαγιεκάνο είχε πάρει την 5η θέση και στη φάση των «16» πέρασε το εμπόδιο της Σαμσουσπόρ, προτού αφήσει εκτός τις ΑΕΚ Αθηνών και Στρασβούργο. Η Κρίσταλ Πάλας τερμάτισε στη δέκατη θέση, για αυτό χρειάστηκε να περάσει από τη νοκ άουτ φάση, κερδίζοντας τη Ζρίνσκι, ενώ στη συνέχεια βρέθηκε στον δρόμο της ΑΕΚ παίρνοντας την πρόκριση στην Κύπρο (0-0, 1-2). Με την ΑΕΚ είχε παίξει και στη League Phase, με την ομάδα της Λάρνακας να παίρνει τη νίκη στην Αγγλία (0-1). Ακολούθως απέκλεισε τις Φιορεντίνα, Σαχτάρ.

