Κορυφαίος ο Μπεργκ!

Κατά τη διάρκεια της αναβαθμισμένης εκδήλωσης με τις βραβεύσεις της ΚΟΠ, βραβεύτηκε και ο καλύτερος προπονητής περιόδου 2025 – 2026.

Η ανάδειξη για τον καλύτερο προπονητή της Cyprus League by Stoiximan έγινε μέσα από τη ψηφοφορία των προπονητών του Πρωταθλήματος Α’ Κατηγορίας και κορυφαίος αναδείχτηκε ο Χένιγκ Μπεργκ.

Λόγω της απουσίας του στο εξωτερικό το έπαθλο παρέλαβε από τον Αναπληρωτή Πρόεδρο της ΚΟΠ Θεόδωρο Θεοδούλου ο Έκτορ Γκονζάλες, στενός συνεργάτης του κ. Μπεργκ.

Ο θεσμός του καλύτερου προπονητή καθιερώθηκε από το 1994 – 1995 και κάθε χρόνο γίνεται η βράβευση στην κορυφαία εκδήλωση του ποδοσφαίρου. Εξαίρεση τις δύο χρονιές που δεν πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση λόγω της πανδημίας covid-19.