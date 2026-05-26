Τα πήρε όλα και έφυγε η Ομόνοια!

Ξεχωριστή βραδιά για την Ομόνοια Λευκωσίας στην κορυφαία εκδήλωση του ποδοσφαίρου μας.

Πέραν της απονομής του Πρωταθλήματος της Cyprus League by Stoiximan, ανέδειξε τον καλύτερο προπονητή (Χένινγκ Μπεγκ), τον καλύτερο ποδοσφαιριστή (Ράιαν Μαέ), τον καλύτερο νέο ποδοσφαιριστή (Παναγιώτης Ανδρέου) αλλά και τον πρώτο σκόρερ του πρωταθλήματος.

Η απονομή του τροπαίου του πρωταθλήματος στον πρόεδρο της Ομόνοιας Σταύρο Παπασταύρου έγινε από τον πρόεδρο της ΚΟΠ Χάρη Λοιζίδη και τον Άγγελο Χοντουλίδη, Γενικό Διευθυντή της Stoiximan στην Κύπρο.

Με την κατάκτηση του πρωταθλήματος, του 22ου στην ιστορία της, η Ομόνοια θα μας εκπροσωπήσει στο UEFA Champions League ποδοσφαιρικής περιόδου 2026 -2027.