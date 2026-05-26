Νέος «βασιλιάς» ο Μαέ!

Διπλή βράβευση για τον Ράιαν Μαέ στην αποψινή εκδήλωση της ΚΟΠ με τις βραβεύσεις της χρονιάς.

Ο ποδοσφαιριστής της Ομόνοιας Λευκωσίας αναδείχτηκε πρώτος σκόρερ της Cyprus League by Stoiximan και παράλληλα μετά από ψηφοφορία των προπονητών Α’ Κατηγορίας, αναδείχτηκε κορυφαίος ποδοσφαιριστής του πρωταθλήματος.

Το έπαθλο για την ανάδειξη του σε καλύτερο ποδοσφαιριστή παρέλαβε από το Γενικό Γραμματέα της ΚΟΠ Φοίβο Βάκη η μητέρα του, λόγω απουσίας του Μαέ στο εξωτερικό.