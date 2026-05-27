Δημοσιευτηκε:

Σχέδιο ενίσχυσης με παίκτες που κάνουν τη διαφορά

Η ΑΕΚ ετοιμάζει κινήσεις κορυφής με 3-4 μεταγραφές επιπέδου βασικών

Η επόμενη μέρα της ΑΕΚ μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος έχει ήδη ξεκινήσει, με τον οργανισμό να κινείται σε υψηλούς ρυθμούς, προκειμένου να παρουσιαστεί ακόμα πιο ισχυρός στη νέα αγωνιστική περίοδο.

Στο «κιτρινόμαυρο» στρατόπεδο γνωρίζουν καλά πως η διατήρηση στην κορυφή απαιτεί άμεσες και στοχευμένες κινήσεις. Για τον λόγο αυτό, ο Μάρκο Νίκολιτς σε συνεργασία με τη διοίκηση και τον Χαβιέρ Ριμπάλτα έχουν ήδη χαράξει τον μεταγραφικό «χάρτη», με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση του ρόστερ.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η ΑΕΚ αναμένεται να προχωρήσει σε τρεις έως τέσσερις μεταγραφές υψηλού επιπέδου, ποδοσφαιριστές που θα έρθουν όχι απλώς για να ενισχύσουν το βάθος, αλλά για να μπουν άμεσα στην ενδεκάδα και να κάνουν τη διαφορά. Πρόκειται για επιλογές αντίστοιχου βεληνεκούς με εκείνη του Βάργκα, τόσο σε αγωνιστική αξία όσο και σε οικονομικό μέγεθος.

Οι θέσεις που έχουν τεθεί σε προτεραιότητα είναι συγκεκριμένες και κρίσιμες: στόπερ, κεντρικός χαφ, εξτρέμ και ένας επιπλέον μεσοεπιθετικός. Η ΑΕΚ θέλει να ενισχύσει τον κορμό της με παίκτες που διαθέτουν εμπειρία, προσωπικότητα και ικανότητα να ανταποκριθούν στις υψηλές απαιτήσεις τόσο των εγχώριων διοργανώσεων όσο και της Ευρώπης.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην επιθετική γραμμή, εκεί όπου ο Νίκολιτς επιθυμεί έναν φορ με έντονη παρουσία στο «κουτί», αλλά και εξτρέμ με ταχύτητα και δημιουργία. Στον άξονα, η αναζήτηση αφορά έναν χαφ που θα μπορεί να δώσει ισορροπία, ένταση και ποιότητα στο παιχνίδι της ομάδας, ενώ στην άμυνα προτεραιότητα αποτελεί ένας στόπερ που θα ανεβάσει επίπεδο την αμυντική λειτουργία.

