ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο αριθμός των οπαδών που θα έχει κάθε ομάδα στο Final Four της Αθήνας

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο αριθμός των οπαδών που θα έχει κάθε ομάδα στο Final Four της Αθήνας

Με το Final Four της Αθήνας να απέχει πλέον μερικές μόνο ημέρες, ξεκαθαρίζει σιγά-σιγά το τοπίο γύρω από τα εισιτήρια που θα έχει κάθε ομάδα στη μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Βρισκόμαστε προ των πυλών της διεξαγωγής της μεγάλης φετινής μπασκετικής γιορτής της Ευρωλίγκας και του Final Four του Telekom Center Athens, εκεί όπου ο Ολυμπιακός θα επιδιώξει να φτάσει στην κατάκτηση του τέταρτου ευρωπαϊκού τροπαίου του!

Τέσσερις ημέρες μας χωρίζουν από την έναρξη των ημιτελικών της Παρασκευής (22/05), όπου οι «ερυθρόλευκοι» θα αντιμετωπίσουν τη Φενέρμπαχτσε, ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης θα τεθεί αντιμέτωπη με τη Βαλένθια στον ισπανικό «εμφύλιο».

Το μεγάλο ερώτημα που παραμένει αναπάντητο για το φίλαθλο κοινό είναι το «καυτό» ζήτημα των εισιτηρίων και πόσοι θα είναι συνολικά οι φίλοι της κάθε ομάδας στις εξέδρες του Κλειστού των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ολυμπιακός αναμένεται να έχει στο πλευρό του τη στήριξη 9.000 με 10.000 φιλάθλων, όντας μακράν ο σύλλογος με το μεγαλύτερο κοινό στο φετινό Final Four.

Από εκεί και πέρα, σημαντική παρουσία θα έχει και η Φενέρμπαχτσε, με την περσινή πρωταθλήτρια να φαίνεται πως θα ταξιδέψει στην Αθήνα με 2.500 έως 3.000 οπαδούς.

Όσον αφορά τις δύο ισπανικές ομάδες, η εικόνα είναι πιο ξεκάθαρη: Η Ρεάλ Μαδρίτης έλαβε 550 εισιτήρια και τα έχει ήδη εξαντλήσει, ενώ η Βαλένθια αναμένεται να έχει τη στήριξη περίπου 1.000 φιλάθλων. Φυσικά, υπάρχουν και αρκετά εισιτήρια σε ουδέτερους φίλους του μπάσκετ.

Θυμίζουμε πως μέσα στην ημέρα η Ελληνική Αστυνομία ανακοίνωσε σειρά μέτρων για την ασφαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης, χαρακτηρίζοντας το γεγονός «υψηλής διεθνούς εμβέλειας».

sport-fm.gr

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑEUROLEAGUE

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

H Πάλας ζει το όνειρο της: Λύγισε τη Ράγιο Βαγεκάνο και πήγε το Conference League ξανά στο Λονδίνο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τεράστια έκπληξη στο Roland Garros: Η Σταροντούμπτσεβα πέταξε εκτός το Νο.2 του κόσμου!

Τένις

|

Category image

Με μια ηχηρή απουσία η αποστολή της Ολλανδίας για το Μουντιάλ

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Οριστική συμφωνία ανάμεσα στην Τότεναμ και τον Ρόμπερτσον!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Βινίσιους: «Φαβορί για το Μουντιάλ η Ισπανία, έχει Γιαμάλ που είναι από τους κορυφαίους του κόσμου»

FIFA World Cup 2026

|

Category image

«Ο Λουτσέσκου προσπαθεί να πείσει τον ΠΑΟΚ να τον αφήσει»

Ελλάδα

|

Category image

«Σε ευχαριστούμε, κυβερνήτα»: Αποχαιρέτισε τον Σάρι με τρομερό βίντεο η Λάτσιο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πιθανές ακόμα και έντεκα αποχωρήσεις από το ρόστερ του Ολυμπιακού

Ελλάδα

|

Category image

Πάει Μουντιάλ ο Μασέκο!

ΑΕΛ

|

Category image

Θέλει να πάει στη Ρεάλ ο Έντσο Φερνάντες - Το αστρονομικό ποσό που ζητά η Τσέλσι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κλειδώνει το πλάνο κούπας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ο Νεϊμάρ επέστρεψε με ελικόπτερο στην προπόνηση της Βραζιλίας

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Μετά τον Νίστρουπ έρχονται και παίκτες στον Παναθηναϊκό - 10 μεταγραφές, 4 προτεραιότητες

Ελλάδα

|

Category image

ΦΩΤΟ: Η απονομή στον φουτσαλικό ΑΠΟΕΛ, οι Legends και το πάρτι στο «Λευκόθεο»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Λίφτινγκ» σε όλες τις γραμμές

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη