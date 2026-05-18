Ο αριθμός των οπαδών που θα έχει κάθε ομάδα στο Final Four της Αθήνας

Βρισκόμαστε προ των πυλών της διεξαγωγής της μεγάλης φετινής μπασκετικής γιορτής της Ευρωλίγκας και του Final Four του Telekom Center Athens, εκεί όπου ο Ολυμπιακός θα επιδιώξει να φτάσει στην κατάκτηση του τέταρτου ευρωπαϊκού τροπαίου του!

Τέσσερις ημέρες μας χωρίζουν από την έναρξη των ημιτελικών της Παρασκευής (22/05), όπου οι «ερυθρόλευκοι» θα αντιμετωπίσουν τη Φενέρμπαχτσε, ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης θα τεθεί αντιμέτωπη με τη Βαλένθια στον ισπανικό «εμφύλιο».

Το μεγάλο ερώτημα που παραμένει αναπάντητο για το φίλαθλο κοινό είναι το «καυτό» ζήτημα των εισιτηρίων και πόσοι θα είναι συνολικά οι φίλοι της κάθε ομάδας στις εξέδρες του Κλειστού των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ολυμπιακός αναμένεται να έχει στο πλευρό του τη στήριξη 9.000 με 10.000 φιλάθλων, όντας μακράν ο σύλλογος με το μεγαλύτερο κοινό στο φετινό Final Four.

Από εκεί και πέρα, σημαντική παρουσία θα έχει και η Φενέρμπαχτσε, με την περσινή πρωταθλήτρια να φαίνεται πως θα ταξιδέψει στην Αθήνα με 2.500 έως 3.000 οπαδούς.

Όσον αφορά τις δύο ισπανικές ομάδες, η εικόνα είναι πιο ξεκάθαρη: Η Ρεάλ Μαδρίτης έλαβε 550 εισιτήρια και τα έχει ήδη εξαντλήσει, ενώ η Βαλένθια αναμένεται να έχει τη στήριξη περίπου 1.000 φιλάθλων. Φυσικά, υπάρχουν και αρκετά εισιτήρια σε ουδέτερους φίλους του μπάσκετ.

Θυμίζουμε πως μέσα στην ημέρα η Ελληνική Αστυνομία ανακοίνωσε σειρά μέτρων για την ασφαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης, χαρακτηρίζοντας το γεγονός «υψηλής διεθνούς εμβέλειας».

