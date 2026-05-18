Το Μαρόκο χτίζει το μεγαλύτερο γήπεδο του κόσμου για το Μουντιάλ του 2030

Το Grand Stade Hassan II ετοιμάζεται για το Μουντιάλ 2030, με στέγη εμπνευσμένη από μαροκινές σκηνές και χωρητικότητα που ξεπερνά το Camp Nou.

Το Μαρόκο προχωρά ένα από τα πιο φιλόδοξα αθλητικά έργα στον πλανήτη, καθώς ετοιμάζει το Grand Stade Hassan II, ένα γήπεδο 115.000 θέσεων κοντά στην Καζαμπλάνκα, το οποίο φιλοδοξεί να γίνει η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική αρένα στον κόσμο.

Το έργο εντάσσεται στην προετοιμασία της χώρας για το Μουντιάλ 2030, το οποίο θα συνδιοργανωθεί από το Μαρόκο, την Ισπανία και την Πορτογαλία. Το γήπεδο κατασκευάζεται στην περιοχή El Mansouria, στην επαρχία Benslimane, περίπου 40 χιλιόμετρα από την Καζαμπλάνκα, σε έκταση περίπου 100 εκταρίων, δηλαδή κοντά στο 1 εκατομμύριο τετραγωνικά μέτρα.

Ένα γήπεδο που θέλει να ξεπεράσει όλα τα άλλα

Ο αριθμός που κάνει το έργο να ξεχωρίζει είναι οι 115.000 θεατές. Αν ολοκληρωθεί όπως έχει σχεδιαστεί, το Grand Stade Hassan II θα ξεπεράσει σε χωρητικότητα τα μεγάλα ευρωπαϊκά γήπεδα και θα μπει στη συζήτηση για τις μεγαλύτερες αθλητικές αρένες του κόσμου. Για σύγκριση, το νέο Camp Nou αναμένεται να φτάσει περίπου τις 105.000 θέσεις, το Wembley έχει γύρω στις 90.000, ενώ το Santiago Bernabéu κινείται περίπου στις 85.000.

Το γήπεδο δεν σχεδιάζεται μόνο ως μια τεράστια κατασκευή από τσιμέντο και ατσάλι. Η αρχιτεκτονική του βασίζεται στην εικόνα των παραδοσιακών μαροκινών σκηνών που χρησιμοποιούνται σε μεγάλες πολιτιστικές συγκεντρώσεις. Η ιδέα, γνωστή ως «Moussem», επιχειρεί να ενώσει τη μνημειακή κλίμακα ενός σύγχρονου σταδίου με την τοπική ταυτότητα του Μαρόκου.

Οι εικόνες του project δείχνουν μια μεγάλη, ημιδιαφανή μεταλλική στέγη που καλύπτει σημαντικό μέρος του συγκροτήματος. Στόχος είναι να μπαίνει φυσικό φως, να δημιουργούνται σκιεροί χώροι και να αποφεύγεται η αίσθηση ενός κλειστού, βαριού κουτιού, όπως συμβαίνει σε πολλά σύγχρονα γήπεδα.

Γύρω από το στάδιο προβλέπονται κήποι, ανοιχτοί χώροι, βοηθητικά γήπεδα, χώροι φιλοξενίας και υποδομές που θα μετατρέψουν την περιοχή σε έναν μεγάλο αθλητικό και ψυχαγωγικό κόμβο. Η επιλογή της Benslimane δεν είναι τυχαία, αφού βρίσκεται ανάμεσα στην Καζαμπλάνκα και το Ραμπάτ και έχει αρκετό χώρο για μεγάλες επεκτάσεις.

Το κόστος του έργου υπολογίζεται σε περίπου 5 δισ. μαροκινά ντιρχάμ, δηλαδή περίπου 460 εκατομμύρια ευρώ. Οι πρώτες χωματουργικές εργασίες ξεκίνησαν το 2024 και ο στόχος είναι το γήπεδο να είναι έτοιμο πριν από το Μουντιάλ του 2030, πιθανότατα έως το 2028.

Το μεγάλο στοίχημα, πέρα από την κατασκευή, θα είναι η επόμενη μέρα. Ένα γήπεδο 115.000 θέσεων χρειάζεται συνεχή χρήση, μεγάλα γεγονότα και υψηλά έσοδα για να παραμείνει βιώσιμο. Το Μαρόκο όμως φαίνεται αποφασισμένο να το μετατρέψει σε σύμβολο της νέας εποχής του, μετά και την τεράστια προβολή που πήρε η εθνική του ομάδα με την πορεία μέχρι τα ημιτελικά του Μουντιάλ 2022.

