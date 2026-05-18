Το πήρε κι αυτό και «αγγίζει» την κούπα η Άρσεναλ!

Ένα ακόμα κόρνερ έδωσε τη λύση για την Άρσεναλ, η οποία λύγισε δύσκολα με 1-0 τη Μπέρνλι στο Λονδίνο και βρίσκεται πλέον ένα βήμα μακριά από το όνειρο!

Μέχρι να πέσει το τελευταίο ντόμινο... Μέχρι τα ξόρκια να λυθούν. Το άγχος στην Άρσεναλ θα παραμένει γιγαντιαίο, όμως έμεινε απλώς ένα βήμα ακόμα για τον τίτλο και το πρώτο της πρωτάθλημα από το 2004.

Αν και δεν έθελξαν με την απόδοσή τους, οι Gunners έκαναν τη δουλειά στο Λονδίνο απέναντι στην υποβιβασμένη Μπέρνλι, τη λύγισαν με 1-0, ξέφυγαν ξανά στο +5 από τη Μάντσεστερ Σίτι με ματς περισσότερο και την τελευταία αγωνιστική πάνε για τη νίκη στο «Σέλχαρστ Παρκ» επί της Κρίσταλ Πάλας που θα τους εξασφαλίσει την Premier League!

Η Άρσεναλ πάντως άργησε να μπει στον ρυθμό του ματς, ακόμα κι αν άγγιξε το γκολ στο 15΄. Όταν ο Τροσάρ με ατομική ενέργεια έκανε χώρο για τον εαυτό του και σημάδεψε το δοκάρι με χαμηλό σουτ έξω από την περιοχή. Οι παίκτες του Αρτέτα κατέβασαν ξανά ρυθμούς και τελικά άρχισαν να πιέζουν από το 30΄και ύστερα για το προβάδισμα.

Σε εκείνο το σημείο η σέντρα του Σάκα λίγο έλειψε να κρεμάσει τον Βάις και να καταλήξει στα δίχτυα, ενώ στο 37΄ο Όντεγκααρντ πλάσαρε ανενόχλητος από το πέναλτι, σημαδεύοντας κορμιά. Από το κόρνερ που ακολούθησε ωστόσο, η Άρσεναλ βρήκε το δρόμο προς τα δίχτυα... Ο Σάκα έκανε την εκτέλεση, ο Βάις έχασε τελείως τη φάση και ο Χάβερτς με καρφωτή κεφαλιά άνοιξε το σκορ (37΄).

Οι Gunners λίγο έλειψε να κλειδώσουν το τρίποντο λίγα λεπτά μετά την επιστροφή για το β΄μέρος, όμως το σκαστό βολέ του Έζε από το ύψος του πέναλτι βρήκε στο οριζόντιο δοκάρι. Στο β΄μέρος ο ρυθμός ήταν ανύπαρκτος, το χρονόμετρο... πάγωνε συνέχεια και η Άρσεναλ αρνούνταν να τελειώσει τη δουλειά. Στο 70΄μάλιστα τα πράγματα θα είχαν ζορίσει αν ο Χάβερτς είχε τιμωρηθεί με απευθείας κόκκινη για ένα απερίσκεπτο τάκλιν, αλλά τελικά την γλίτωσε με κίτρινη.

Στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα οι μάχες σώμα με σώμα κυριάρχησαν, με την Άρσεναλ να δείχνει πως δεν είχε καμία πρόθεση να επιτεθεί και να τελειώσει τον αγώνα. Κατάφερε ωστόσο να μην απειληθεί μέχρι το φινάλε και στο σφύριγμα της λήξης πανηγύρισε μια λυτρωτική νίκη που τη φέρνει πιο κοντά από ποτέ στο τρόπαιο της Premier League.

Άρσεναλ (Μικέλ Αρτέτα): Ράγια, Μοσκέρα, Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Καλαφιόρι (72΄Χινκάπιε), Ράις, Έζε (73΄Λιούις-Σκέλι), Όντεργκααρντ (90΄+3΄Θουμπιμέντι), Τροσάρ (90΄+3΄Μαρτινέλι), Σάκα, Χάβερτζ (73΄Γιόκερες)

Μπέρνλι (Μάικ Τζάκσον): Βάις, Γουόκερ, Τουανζέμπε, Έστεβε (82΄Χάμφρις), Λούκας Πιρές, Ουγκοτσούκου (71΄Λοράν), Φλορεντίνο (78΄Γουόρντ-Πράουζ), Σάουνα (82΄Μπρουν Λάρσεν), Άντονι, Χάνιμπαλ (70΄Αμντουνί), Φλέμινγκ

