Λουτσέσκου: «Από τον Μάρτιο μέχρι τώρα οι χειρότεροι μήνες της ζωής μου»!

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου βρίσκεται σε ιδιαίτερα φορτισμένη ψυχολογική κατάσταση μετά το τέλος της σεζόν και την απώλεια και της δεύτερης θέσης, που στέρησε από τον ΠΑΟΚ τη συμμετοχή στα προκριματικά του Champions League. Η ισοπαλία στη Λεωφόρο αποτέλεσε το τελικό πλήγμα σε μια χρονιά που έκλεισε με τον Δικέφαλο στην τρίτη θέση και με πορεία στο Europa League για την επόμενη σεζόν.

Τα ρουμανικά ΜΜΕ, λοιπόν, μεταφέρουν την εικόνα ενός προπονητή βαθιά επηρεασμένου από την κατάληξη της χρονιάς. Ο Λουτσέσκου, εμφανώς απογοητευμένος, στάθηκε στα συνεχόμενα προβλήματα και στα λάθη που «γονάτισαν» την ομάδα στο τελευταίο κομμάτι της σεζόν, τονίζοντας πως κάθε φορά που πίστευαν ότι δεν μπορεί να υπάρξει χειρότερο σενάριο, τελικά προέκυπτε.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Γκάμπι Σάφτα, ο οποίος επικοινώνησε προσωπικά μαζί του μετά το ματς, ο τεχνικός του ΠΑΟΚ εμφανίστηκε συναισθηματικά εξαντλημένος από τον τρόπο με τον οποίο χάθηκε ο τελευταίος στόχος της χρονιάς. Όπως φέρεται να είπε, «από τον Μάρτιο μέχρι σήμερα ήταν οι χειρότεροι μήνες της ζωής μου», αποτυπώνοντας το μέγεθος της πίεσης και της απογοήτευσης που επικρατεί στο στρατόπεδο των «ασπρόμαυρων».

