Αχόρταγη και εθισμένη!

Ακόμα και πριν από τη μαθηματική κατάκτηση του πρωταθλήματος, οι παίκτες της Ομόνοιας γνώριζαν πως εάν έκαναν τα… βασικά στο γήπεδο, τότε πολύ δύσκολα δεν θα πετύγχαιναν τον μεγάλο τους στόχο. Όλα αυτά συνέβησαν αρκετές βδομάδες πριν, ίσως με την έναρξη αυτής της δεύτερης φάσης του πρωταθλήματος.

Η Ομόνοια κατάφερε τελικά να «κλειδώσει» την κατάκτηση του πρωταθλήματος τέσσερις (!) αγωνιστικές πριν την ολοκλήρωση της σεζόν, μετατρέποντας το υπόλοιπο του πρωταθλήματος σε διαδικαστικού χαρακτήρα παιχνίδια. Εντυπωσιακό! Το πιο εντυπωσιακό ωστόσο είναι η εικόνα που βγάζει αυτή η ομάδα μέχρι σήμερα με αποκορύφωμα το παιχνίδι του περασμένου Σαββάτου (16/05) με τον ΑΠΟΕΛ.

Το «τριφύλλι» λοιπόν, μετά την τριάρα στον Άρη και το πρώτο μέρος του «πράσινου» πάρτι, πήγε στην Πάφο και αφού είδε τον αντίπαλο να μην μπορεί να το κερδίσει, ακόμα και μ΄ένα σωρό αλλαγές που έκανε ο Μπεργκ, σκόραρε δύο γκολ μέσα σ΄έξι λεπτά (79', 85'), φεύγοντας από το «Στέλιος Κυριακίδης» με το διπλό. Ακολούθως, στο παιχνίδι της απονομής, του δεύτερου μέρους του «πράσινου» πάρτι, ισοφάρισε σε 1-1 γιατί δεν μπορούσε βεβαίως να χάσει στη δικιά του φιέστα.

Δείχνοντας εν ολίγοις πως η «ήττα» είναι μία λέξη που, φέτος, την έχει καλά καταχωνιασμένη σε μία σκουριασμένη ντουλάπα. Στο τελευταίο παιχνίδι με τον ΑΠΟΕΛ, δεν μπορούσε να γίνει οτιδήποτε άλλο πέρα από την επιστροφή στις νίκες. Άλλωστε η τελευταία φορά που η Ομόνοια μέτρησε δύο σερί παιχνίδια στο πρωτάθλημα χωρίς τρίποντο ήταν τον περασμένο Νοέμβριο, όταν έφερε ισοπαλία με τους γαλαζοκίτρινους και έχασε από τον Απόλλωνα!

Η ομάδα του Μπεργκ, στο τελευταίο «αιώνιο» της φετινής σεζόν, κατάφερε μέχρι το 17' να πετύχει δύο γκολ. Ουσιαστικά, τέλειωσε το παιχνίδι με τον ΑΠΟΕΛ πάλι πριν το 20λεπτο. Ήρθε και το 3-0 στο δεύτερο ημίχρονο μαζί με ακόμα 2-3 κλασικές ευκαιρίες για να δούμε τι; Ότι αυτή η ομάδα είναι εθισμένη στη νίκη. Αποτελείται από ένα σύνολο παικτών των οποίων ο χαρακτήρας είναι τέτοιος που δεν συμβιβάζονται με τίποτα λιγότερο από το τρίποντο. Ανεξάρτητα από τους στόχους, τα ομαδικά και τα ατομικά ρεκόρ. 

