Μπεσίκτας: Πέντε υποψήφιοι για τον πάγκο, μέσα και ο Λουτσέσκου!

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου ολοκλήρωσε τη σεζόν με τον ΠΑΟΚ στην 3η θέση της Stoiximan Super League, χάνοντας την ευκαιρία για συμμετοχή στα προκριματικά του Champions League. Παρότι η χρονιά δεν συνοδεύτηκε από κάποιο τρόπαιο, το όνομα του Ρουμάνου τεχνικού παραμένει ιδιαίτερα «ζεστό» στην ευρωπαϊκή αγορά.

Σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ, ο Λουτσέσκου βρίσκεται στη λίστα της Μπεσίκτας, η οποία αναζητά νέο προπονητή μετά τη λύση της συνεργασίας με τον Σερτζέν Γιαλτσίν. Οι Τούρκοι έχουν καταρτίσει λίστα πέντε υποψηφίων, με τον Ρουμάνο να βρίσκεται ανάμεσα στις επιλογές.

Το μεγάλο φαβορί, όπως αναφέρει η «Fotomac», είναι ο Ντίνο Τόπμελερ, που είναι ελεύθερος μετά την αποχώρησή του από την Άιντραχτ Φρανκφούρτης. Ακολουθούν οι Ραζβάν Λουτσέσκου, Όλιβερ Γκλάσνερ, Σενόλ Γκιουνές και Νουρί Σαχίν. Από αυτούς, ο Γκλάσνερ δεσμεύεται με την Κρίσταλ Πάλας, ενώ ο Σαχίν εργάζεται στην Μπασακσεχίρ.

Για να αποκτήσει τον Λουτσέσκου, η Μπεσίκτας θα πρέπει να καταβάλει τη ρήτρα αποδέσμευσης των 4 εκατ. ευρώ, καθώς ο προπονητής έχει συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ έως το καλοκαίρι του 2027.

