Στην 11η θέση ο Κοντίδης μετά τις πρώτες τρεις κούρσες στο Πανευρωπαϊκό

Πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα, 18 Μαΐου, οι τρεις πρώτες προκριματικές σειρές στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που γίνει στην Καστέλα της Κροατίας, με τον Παύλο Κοντίδη να βρίσκεται στην 11η θέση της γενικής κατάταξης με 17 βαθμούς ποινής.

Ο Κύπριος ιστιοπλόος ήταν 11ος στην πρώτη σημερινή (11/05) κούρσα, ενώ στις άλλες δύο που ακολούθησαν τερμάτισε σε αμφότερες τρίτος.

Την Κυριακή (17/05) λόγω των καιρικών συνθηκών δεν κατέστη δυνατόν να διεξαχθούν ιστιοδρομίες, γι' αυτό και σήμερα έγιναν τρεις αντί δύο, όπως θα γίνει και αύριο. Με τις τρεις που θα διεξαχθούν την Τρίτη (19/05) θα ολοκληρωθούν οι προκριματικές σειρές και από την Τετάρτη μέχρι την Παρασκευή θα γίνουν οι έξι τελικές για την διαμόρφωση της τελικής κατάταξης.

Στην πρωτοπορία βρίσκεται ο Νεοζηλανδός George Gautrey με 8 βαθμούς ποινής, ενώ ακολουθούν ο Ιταλός Lorenzo Chiavarini (10β.), ο Ελλαδίτης Γεώργιος Παπαδάκος (10β.) και ο Ολλανδός Duko Bos (10β.)

Ο Αιμίλιος Ποέρος, ο οποίος επίσης συμμετέχει στην κατηγορία ILCA 7, είναι 153ος. Στην ILCA 6, στην κατηγορία ανδρών ο Ανατόλι Ζουμπόφσκι είναι 5ος, έχοντας τερματίσει μία φορά τέταρτος και δύο ένατος, και στην κατηγορία των γυναικών η Μαριλένα Μακρή φιγουράρει στην 48ή θέση.