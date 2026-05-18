Η συγκινητική έκπληξη των αρχηγών της Μπαρτσελόνα στον Λεβαντόφσκι και το «αντίο» του στο Καμπ Νόου

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι είχε γνωστοποιήσει εδώ και μερικές μέρες πως στο φινάλε της σεζόν θ' αποχωρήσει από την Μπαρτσελόνα και το ματς με την Μπέτις ήταν το τελευταίο του εντός έδρας ως μέλος των «μπλαουγκράνα».

Πριν από την πρώτη σέντρα και φτάνοντας στ' αποδυτήρια με την υπόλοιπη αποστολή, άνοιξε το ντουλάπι του και βρήκε εντός αυτού τη μεγάλη έκπληξη των συμπαικτών του.

Οι αρχηγοί της ομάδας συμφώνησαν πως έπρεπε ο Πολωνός να ηγηθεί στο τελευταίο του παιχνίδι μπροστά στο κοινό του συλλόγου κι εκείνος βούρκωσε, στην προσπάθειά του να προετοιμαστεί για το... last dance μπροστά στον κόσμο των Πρωταθλητών.

Στο φινάλε, έμεινε για αρκετή ώρα μόνος με τη σύζυγό του στον αγωνιστικό χώρο. Έκανε βόλτες, γελούσε, τραγουδούσε, έβγαζε φωτογραφίες και προσπαθούσε ν' αποτυπώσει στο μυαλό του κάθε τελευταία εικόνα από το γήπεδο...

Lewandowski a quitté la pelouse du Camp Nou à 00h30, bien après le coup de sifflet final du match et l’hommage qu’il a reçu de la part du club.



Il s’est d'abord isolé le temps de parcourir chaque mètre de la pelouse, avant d'être rejoint par sa famille et ses amis pour prendre… pic.twitter.com/y2PYoM2rrP — 𝗙𝗖𝗕 (@BarcaFRNews) May 18, 2026

