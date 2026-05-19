ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Βόμβα» στη Σίτι: Αποχωρεί ο Γκουαρδιόλα μετά από 10 χρόνια!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

«Βόμβα» στη Σίτι: Αποχωρεί ο Γκουαρδιόλα μετά από 10 χρόνια!

Μετά από μια δεκαετία στη Μάντσεστερ Σίτι, ο Πεπ Γκουαρδιόλα αναμένεται να αποχωρήσει από τον πάγκο που μεγαλούργησε!

Όλα τα καλά κάποτε φτάνουν στο τέλος τους. Και για τη Μάντσεστερ Σίτι φαίνεται πως πλησιάζει η ώρα που θα αποχωριστεί το πρόσωπο που άλλαξε τη σύγχρονη ιστορία της. Η «Daily Mail» έριξε τη «βόμβα» προ ημερών και το «Athletic» το επιβεβαιώνει! Ο Πεπ Γκουαρδιόλα αναμένεται να αποχωρήσει από την τεχνική ηγεσία στο τέλος της σεζόν, μετά από μια ολόκληρη δεκαετία στο αγαπημένο του Μάντσεστερ.

Όπως συμπληρώνει το εν λόγω δημοσίευμα, μεγάλο φαβορί για να τον διαδεχτεί στον πάγκο είναι ο πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, Έντσο Μαρέσκα, ο οποίος τους τελευταίους μήνες παραμένει μακριά από τους πάγκους μετά την απομάκρυνσή του από την Τσέλσι.

Όσο για τον Γκουαρδιόλα; Με την κατάκτηση του FA Cup έφτασε τα 20 τρόπαια σε δέκα χρόνια στην τεχνική ηγεσία των Citizens, όμως θα έχει την ευκαιρία να κυνηγήσει μια ακόμα Premier League και να ολοκληρώσει το εγχώριο τρεμπλ.

Στη 10ετία του στο Μάντσεστερ ο Καταλανός κόουτς σήκωσε 6 πρωταθλήματα και διεκδικεί το 7ο του, τρία FA Cup, ισάριθμα Community Shield, πέντε League Cup, ένα UEFA Super Cup, ένα Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων και φυσικά ξεχωρίζει η κατάκτηση του Champions League της σεζόν 2022-23.

gazzetta.gr

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Βόμβα» στη Σίτι: Αποχωρεί ο Γκουαρδιόλα μετά από 10 χρόνια!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το πήρε κι αυτό και «αγγίζει» την κούπα η Άρσεναλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Τυπική διαδικασία η ανταλλαγή του Γιάννη Αντετοκούνμπο φέτος το καλοκαίρι»!

NBA

|

Category image

Ανανεώνει με τη Ρεάλ ο Ρούντιγκερ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η συγκινητική έκπληξη των αρχηγών της Μπαρτσελόνα στον Λεβαντόφσκι και το «αντίο» του στο Καμπ Νόου

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το Μαρόκο χτίζει το μεγαλύτερο γήπεδο του κόσμου για το Μουντιάλ του 2030

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

MVP του πρωταθλήματος Futsal ο Κουλουμπρής

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ο αριθμός των οπαδών που θα έχει κάθε ομάδα στο Final Four της Αθήνας

EUROLEAGUE

|

Category image

Πραστίτης: «Ίσως καταστραφήκαμε εμείς, αλλά κρατήσαμε την Ανόρθωση ζωντανή»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Αχόρταγη και εθισμένη!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Λουτσέσκου: «Από τον Μάρτιο μέχρι τώρα οι χειρότεροι μήνες της ζωής μου»!

Ελλάδα

|

Category image

Ξεκίνησε η διαδικασία αναβάθμισης

ΑΕΚ

|

Category image

Μπεσίκτας: Πέντε υποψήφιοι για τον πάγκο, μέσα και ο Λουτσέσκου!

Ελλάδα

|

Category image

Στην 11η θέση ο Κοντίδης μετά τις πρώτες τρεις κούρσες στο Πανευρωπαϊκό

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: To «ευχαριστώ» των παικτών της Ανόρθωσης στον κόσμο

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη