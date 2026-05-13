Πρόταση από άλλη ομάδα και μάλλον… την κάνει ο Αλομέροβιτς

Σε ενίσχυση κάτω από τα δοκάρια θα πάει η ΑΕΚ στην ερχόμενη μεταγραφική περίοδο, καθώς όπως όλα δείχνουν αποχωρεί από την ομάδα της Λάρνακας ο Ζλάταν Αλομέροβιτς.

Μάλιστα, σύμφωνα και με Μέσα στην Πολωνία, ο Σέρβος τερματοφύλακας έχει πολύ καλή πρόταση από την Ζαγκλέμπιε Λουμπίν, σε σύγκριση με αυτή που έχει ενώπιον του από τους κιτρινοπράσινους (όσον αφορά την χρονική διάρκεια).

Oυσιαστικά, εάν προχωρήσει η μεταγραφή του, ο 35χρονος τερματοφύλακας θα επιστρέψει για να αγωνιστεί στο πολωνικό πρωτάθλημα, όπου θήτευσε φορώντας τις φανέλες των Κορόνα Κίελτσε, Λέκια Γκανσκ και Γιαγκελόνια, προτού το καλοκαίρι του 2024 ενταχθεί στο ρόστερ της ΑΕΚ.