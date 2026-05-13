Oι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (13/05)
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Cytavision 4
19:30 Κεραυνός - ΑΕΚ
22:00 Λάτσιο - Ίντερ
Cytavision 5
16:00 Τένις: ATP 1000 – Rome
21:30 Τένις: ATP 1000 – Rome
Cytavision 6
19:30 Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός
Cytavision 7
15:00 Ιπποδρομιακή συνάντηση
22:00 Μάντσεστερ Σίτι - Κρίσταλ Πάλας
Cytavision 8
17:00 Βόλος - Άρης
20:00 Βιγιαρεάλ - Σεβίλλη
22:30 Αλαβές - Μπαρτσελόνα
Cablenet Sports 2
20:00 Μπρεστ - Στραμβούργο
22:00 Λανς - Παρί ΣΖ
Cablenet Sports 3
20:30 Μπάσκετ: Γρανάδα - Μπαρτσελόνα
Novasports Prime
19:30 ΠΑΟΚ - ΑΕΚ
Novasports 2
19:00 Λεβαδειακός - ΟΦΗ
Novasports 4
22:00 Μπάσκετ: Βαλένθια - Παναθηναϊκός
Novasports 6
14:00 Τένις: WTA 1000 – Rome