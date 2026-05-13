Πληρώνει και... χάνει μέρος της κερκίδας για τα συνθήματα με την Κρίσταλ Πάλας η ΑΕΚ

Πρόστιμο 50.000 ευρώ θα πληρώσει η ΑΕΚ, ενώ δέχθηκε και ποινή από την UEFA για μερικό κλείσιμο του γηπέδου.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο που έφεραν τις εν λόγω ποινές, αιτία ήταν συνθήματα που ακούστηκαν από τους οπαδούς τους στον αγώνα των «16» απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας.

Η ομάδα της Λάρνακας θα εκτίσει την ποινή με μερικό κλείσιμο του γηπέδου της στο πρώτο εντός έδρας ευρωπαϊκό παιχνίδι της χρονιάς.