Δεύτερο ραντεβού για Κεραυνό και ΑΕΚ

Η σειρά των τελικών της ECOMMBX Basket League συνεχίζεται σήμερα (13/05) με τον δεύτερο αγώνα ανάμεσα στον Κεραυνό Στροβόλου και την Πετρολίνα ΑΕΚ, που θα πραγματοποιηθεί στις 19:00 στην Αίθουσα «Κώστας Παπαέλληνας».

Ο Κεραυνός μπαίνει στη σημερινή αναμέτρηση έχοντας το προβάδισμα 1-0 στις νίκες, μετά το σημαντικό μπρέικ που πέτυχε στη Λάρνακα, επικρατώντας με 75-68 στον πρώτο τελικό της σειράς. Η ομάδα του Στροβόλου κατάφερε να ελέγξει τα κρίσιμα σημεία του αγώνα στο Κίτιον, δείχνοντας σταθερότητα στην άμυνα και περισσότερη ψυχραιμία στην τελική ευθεία.

Πλέον, μπροστά στο δικό του κοινό, ο Κεραυνός θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί την έδρα του και να κάνει το 2-0, αποκτώντας ισχυρό προβάδισμα για την κατάκτηση του τίτλου. Οι «ερυθροκίτρινοι» περιμένουν ξανά σημαντική συνεισφορά από τους Burns, Wright, Huntley-Hatfield και Crockett, οι οποίοι είχαν καθοριστικό ρόλο στο πρώτο παιχνίδι.

Από την άλλη πλευρά, η Πετρολίνα ΑΕΚ ταξιδεύει στον Στρόβολο με στόχο να απαντήσει άμεσα και να επαναφέρει τη σειρά σε ισορροπία. Η ομάδα της Λάρνακας γνωρίζει πως μία δεύτερη συνεχόμενη ήττα θα την βάλει σε δύσκολη θέση ενόψει της συνέχειας και αναμένεται να παρουσιαστεί πιο πιεστική αμυντικά και πιο αποτελεσματική επιθετικά. Στον πρώτο τελικό, οι Cooper και Hollingsworth προσπάθησαν να κρατήσουν την ΑΕΚ μέσα στο παιχνίδι, όμως η ομάδα τους δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την ανατροπή στην τελευταία περίοδο.

Μετά το μπρέικ του πρώτου αγώνα, ο δεύτερος τελικός αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς ο Κεραυνός θέλει να πλησιάσει ακόμη περισσότερο στον τίτλο, ενώ η Πετρολίνα ΑΕΚ καλείται να αντιδράσει για να μην χάσει τον έλεγχο της σειράς.

Το παιχνίδι θα μεταδίδεται ζωντανά από την Cytavision Sports 4HD από τις 18:40 με το καθιερωμένο pregame.