Πάντα στη σκέψη μας, πάντα στην καρδιά μας - Σε ευχαριστούμε για όλα σπουδαίε Δημήτρη Δημητρίου

Με το χαμόγελο θα τον θυμόμαστε πάντα τον Δημήτρη Δημητρίου. Aυτό το χαμόγελο που ξεχείλιζε, όταν αρκετός κόσμος δήλωνε παρών στην πρόσφατη παρουσία του βιβλίου του, με την ονομασία «Με τους θεούς του Ολύμπου!». Ένα βιβλίο που αποτελούσε όνειρο και στόχο ζωής!

H σημερινή μέρα δεν είναι καθόλου εύκολη καθώς αποχαιρετούμε έναν σπουδαίο άνθρωπο, ο οποίος το πρωϊ της Δευτέρας απεβίωσε σε ηλικία 65 χρόνων, έπειτα από θαρραλέα μάχη με τον καρκίνο.

Στις 15:00, από τον ιερό ναό Αγίου Νεκταρίου στο Πλατύ Αγλαντζιάς, πλήθος κόσμου θα πει αντίο σε μία εξαίρετη φυσιογνωμία που έβαλε φαρδιά-πλατιά την υπογραφή του στην αθλητικογραφία. Σε έναν άνθρωπο που πρόσφερε στην κοινωνία, μέσα από πολλές κοινωφελείς δράσεις του. Και για τις οποίες δεν ήθελε να γίνονται γνωστές καθώς όπως έλεγε: «Εν και έκανα κάτι». Στεκόταν δίπλα στον συνάνθρωπό του με ανιδιοτέλεια.

Τελευταία του πράξη προσφοράς, το γεγονός ότι ζήτησε στην κηδεία του αντί στεφάνων, όσοι επιθυμούν να κάνουν εισφορές για το Ταμείο Αλληλεγγύης ΕΑΚ και Αθλητικών Συντακτών. Εκεί που πάνε και τα έσοδα από το βιβλίο του.

Θα είναι πάντα στη σκέψη μας και στην καρδιά μας, ένας άνθρωπος που αγκάλιασε και καθοδήγησε ένα σωρό αθλητικούς συντάκτες και που όλοι τον εκτιμούσαν. Εμείς εδώ στο «ΓΗΠΕΔΟ», γνωρίζαμε ποιος ήταν ο Δημήτρης Δημητρίου. Ξέραμε ότι ήταν ΣΠΟΥΔΑΙΟΣ. Όχι μόνο ως μάστρος αλλά ως ΑΝΘΡΩΠΟΣ. Μέσα από ανακοινώσεις και αναρτήσεις αρκετών που τον γνώριζαν, έμαθαν και πολλοί άλλοι τον αδαμάντινό του χαρακτήρα.

Είναι δεδομένο πως η κοινωνία γίνεται φτωχότερη με την απώλεια του Δημήτρη Δημητρίου.

-Να σημειωθεί πως η οικογένεια δεν θα δεχθεί συλλυπητήρια στην εκκλησία και η ταφή θα γίνει στο Δημοτικό Κοιμητήριο Αγλαντζιάς.