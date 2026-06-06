Η Μπαρτσελόνα είναι έτοιμη να κλείσει τον Κανσέλο με 10 εκατ. ευρώ

Η Μπαρτσελόνα δίνει σκληρή διαπραγματευτική μάχη με την Αλ Χιλάλ, με στόχο να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Ζοάο Κανσέλο, με όσο το δυνατόν λιγότερα χρήματα.

Ο Πορτογάλος στο δεύτερο μισό της περασμένης σεζόν αγωνίστηκε με τη μορφή δανεισμού στους «μπλαουγκράνα» και η ομάδα του Χάνσι Φλικ έμεινε πλήρως ικανοποιημένη από τις εμφανίσεις του. Για τον λόγο αυτό καταβάλετε μεγάλη προσπάθεια ώστε ο 32χρονος να γίνει μόνιμος κάτοικος Βαρκελώνης.

Η Αλ Χιλάλ είναι διατεθειμένη να τον παραχωρήσει με 15 εκατομμύρια ευρώ, ωστόσο μετά από πιέσεις του ίδιου του ποδοσφαιριστή, αλλά και της Μπαρτσελόνα, η συμφωνία αναμένεται να κλείσει στα 10 εκατομμύρια.

Μέσα στο 2026 ο Κανσέλο αγωνίστηκε 23 φορές, σκοράροντας δύο γκολ, ενώ μοίρασε και τέσσερις ασίστ.

sport-fm.gr