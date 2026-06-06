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Kιτρινοπράσινος ο Άδωνη!

ΓΗΠΕΔΟ

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Kιτρινοπράσινος ο Άδωνη!

Οι πληροφορίες επιβεβαιώθηκαν και ο Ζαχαρίας Άδωνη ντύνεται στα κιτρινοπράσινα.

Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την κατ' αρχήν συμφωνίας της με τον Κύπριο αμυντικό που έμεινε ελεύθερος από τον Απόλλωνα, προχωρώντας σε ντιλ δύο ετών, το οποίο θα επισημοποιηθεί μετά την υποβολή του σε ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις την ερχόμενη Δευτέρα (8/6).

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ:

Η AEK LARNACA FC LTD ανακοινώνει την καταρχήν συμφωνία με τον κεντρικό αμυντικό Ζαχαρία Άδωνη, για τα επόμενα 2 χρόνια.

Ο ποδοσφαιριστής αναμένεται την Δευτέρα να περάσει από ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις για την ολοκλήρωση της μεταγγραφής. 

O Ζαχαρίας Άδωνη ξεκίνησε την καριέρα του από τα τμήματα υποδομής του ΑΠΟΕΛ (9 συμμετοχές, 1 γκολ) και στην συνέχεια αγωνίστηκε σε Δόξα (37 συμμετοχές), ΑΣΙΛ, Νέα Σαλαμίνα (34 συμμετοχές, 2 γκολ) και Εθνικό Άχνας (28 συμμετοχές, 1 γκολ). Τις τρεις τελευταίες σεζόν αγωνιζόταν στον Απόλλωνα (39 συμμετοχές, 2 γκολ). 

Έχει αγωνιστεί σε όλες τις μικρές ΕΘνικές ομάδες.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΕΚ

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