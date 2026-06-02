Νέος πρόεδρος της ΚΟΚ ο Λούης Δημητρίου

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης ενημερώνει ότι, με τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή υποψηφιοτήτων για τη θέση του Προέδρου της Ομοσπονδίας, η μοναδική υποψηφιότητα που έχει υποβληθεί είναι αυτή του κ. Λούη Δημητρίου.

Ως εκ τούτου, η εκλογή του κ. Δημητρίου στη θέση του Προέδρου της ΚΟΚ θα επικυρωθεί κατά τη Γενική Εκλογική Συνέλευση της Ομοσπονδίας, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 24 Ιουνίου 2026. Ο κ. Δημητρίου θα αναλάβει επίσημα τα καθήκοντά του από τις 25 Ιουνίου 2026, σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση.