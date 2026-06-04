Φεύγει ο Λειβαδιώτης, προσωρινά στη θέση του ο Κωνσταντινίδης

O Αντώνης Κωνσταντινίδης, όπως ανακοίνωσε η Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης θα εκτελεί καθήκοντα υπηρεσιακού προπονητή της Εθνικής Ανδρών, μετά την αποχώρηση, έπειτα από πέντε χρόνια του Χριστόφορου Λειβαδιώτη.

Η ανακοίνωση για την αποχώρηση του Χριστόφορου Λειβαδιώτη:

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Ομοσπονδιακό Προπονητή της Εθνικής Ανδρών, Χριστόφορο Λειβαδιώτη.

Ο Χριστόφορος Λειβαδιώτης ανέλαβε ως προπονητής της Εθνικής το 2020 και μπροστά του είχε το απαιτητικό έργο της προετοιμασίας της Εθνικής Ανδρών ενόψει της ιστορικής συμμετοχής της χώρας μας στο FIBA EuroBasket 2025, το οποίο φιλοξενήθηκε στην Κύπρο το καλοκαίρι του 2025.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, η Εθνική Ομάδα Ανδρών κατέγραψε σημαντικές επιτυχίες και ιστορικά ορόσημα. Υπό την καθοδήγησή του, η Κύπρος συμμετείχε για πρώτη φορά στην ιστορία της σε τελική φάση Ευρωμπάσκετ, προσφέροντας μοναδικές στιγμές περηφάνιας στον κυπριακό αθλητισμό και εκπροσωπώντας επάξια τη χώρα μας στη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή διοργάνωση εθνικών ομάδων.

Παράλληλα, ο κ. Λειβαδιώτης οδήγησε την Εθνική μας ομάδα και στην πρώτη ιστορική συμμετοχή της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Καλαθοσφαίρισης 2027, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην πορεία του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος.

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες προς τον Χριστόφορο Λειβαδιώτη για την αφοσίωση, τον επαγγελματισμό και τη σημαντική προσφορά του στην Εθνική Ομάδα Ανδρών και στο κυπριακό μπάσκετ γενικότερα.

Η ανακοίνωση για τον Αντώνη Κωνσταντινίδη:

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης ανακοινώνει ότι, μετά τη λύση της συνεργασίας με τον Ομοσπονδιακό Προπονητή της Εθνικής Ανδρών, Χριστόφορο Λειβαδιώτη, καθήκοντα υπηρεσιακού προπονητή της Εθνικής Ανδρών αναλαμβάνει ο προπονητής της Εθνικής Ανδρών Κ20, Αντώνης Κωνσταντινίδης.

Ο κ. Κωνσταντινίδης θα καθοδηγήσει το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στους προσεχείς αγώνες για τα Προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 της FIBA, που θα διεξαχθούν τον Ιούλιο.

Άμεσοι συνεργάτες του στον πάγκο της Εθνικής Ανδρών θα είναι οι Μιχάλης Ματσεντίδης και Γιώργος Παλάλας.

Οι επόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις της Εθνικής Ανδρών είναι:

Κύπρος – Κροατία, 3 Ιουλίου 2026

Γερμανία – Κύπρος, 6 Ιουλίου 2026

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης εύχεται στον Αντώνη Κωνσταντινίδη και στους συνεργάτες του καλή επιτυχία στο έργο τους και στους επερχόμενους αγώνες της Εθνικής μας ομάδας.