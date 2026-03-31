Πήρε τη νίκη επί της Ένωσης η ΑΕΛ

Πήρε τη νίκη επί της Ένωσης η ΑΕΛ

Είχε για κορυφαίο τον Flowers (20 πόντοι – 29 βαθμοί) ενώ παρέμεινε στην 3η θέση

Με νίκη για την TRIA EKA ΑΕΛ ολοκληρώθηκε η εναρκτήρια αναμέτρηση για την 3η αγωνιστική της 2ης φάσης του Πρωταθλήματος της ECOMMBX Basket League, καθώς η ομάδα της Λεμεσού κέρδισε με 99-82, ενώ στο ημίχρονο είχε προηγηθεί με 50-46.

Η ΑΕΛ που είχε για κορυφαίο τον Flowers (20 πόντοι – 29 βαθμοί), παρέμεινε στην 3η θέση (από όπου δεν μπορεί να μετακινηθεί), ενώ για την Ένωση οι ελπίδες εισόδου στην πρώτη 4αδα, δεν είναι αρκετές…

Σε γρήγορο τέμπο εξελίχθηκε το πρώτο κομμάτι της αναμέτρησης, με το προβάδισμα να εναλλάσσεται στα αρχικά χρονικά σημεία.

Ωστόσο μετά το 5`, η ΑΕΛ που εύρισκε λύσεις με αρκετούς αθλητές της, άρχισε να δημιουργεί μιαν υπέρ της διαφορά, η οποία έφθασε στο +9 (28-19), ενώ με τη λήξη της 1ης περιόδου, η γηπεδούχος προηγήθηκε με 31-22.

Κατά τα ξεκινήματα της 2ης περιόδου και ενώ ο γρήγορος ρυθμός συνεχιζόταν, η ΑΕΛ απέκτησε ένα σταθερό προβάδισμα κοντά στο +10, απέναντι στην Ένωση η οποία αντιμετώπιζε ανασταλτικά θέματα.

Ωστόσο από το 15` και μετά, η Ένωση αφού βελτιώθηκε στην άμυνα, κατάφερε να ρίξει τη διαφορά στο -4, όταν μείωσε σε 41-37, κάτι που συνέβη στο 15`, ενώ ο Asberry, έδινε λύσεις στην επίθεση για τη φιλοξενούμενη ομάδα.

Στα χρονικά σημεία που ακολούθησαν, η ΑΕΛ ανέβασε τη διαφορά στο +9 (50-41), ενώ με τη λήξη του ημιχρόνου, η γηπεδούχος προηγήθηκε με 50-46.  

Στις αρχές της 3ης περιόδου η ΑΕΛ προηγήθηκε με 58-52, αλλά στη συνέχεια η Ένωση κατάφερε να δημιουργήσει ένα σερί 7-1, χάριν στο οποίο ισοφάρισε σε 59-59, ενώ λίγο μετά, ισοφάρισε εκ νέου (63-63).

Ήταν κάτι που συνέβη στο 26` και πλέον η αναμέτρηση απέκτησε αρκετό ενδιαφέρον.

Ωστόσο στη συνέχεια η ΑΕΛ με σερί 11-2, άνοιξε τη διαφορά στο +9 (74-65), κάτι που συνέβη στο 29`, ενώ στο τέλος της 3ης περιόδου, ήταν μπροστά με 74-69.

Κατά την 4η περίοδο η μετέπειτα νικήτρια, άνοιξε τη διαφορά στο +10 (81-71), κατά τις αρχές της και ενώ στη συνέχεια, παρουσιάζοντας ψηλά ποσοστά ευστοχίας και με το νεαρό Αρμακόλα να δίνει αρκετές λύσεις στο εκτελεστικό κομμάτι, η ΑΕΛ ανέβαζε σταθερά τη διαφορά και επομένως, βρισκόταν όλο και πιο κοντά στη νίκη.

Στο 35` η γηπεδούχος προηγήθηκε με 89-77 και εξακολουθώντας να αυξάνει τη διαφορά, τελικά έφθασε στη νίκη με 99-82.

Δεκάλεπτα: 31-22, 50-46, 74-69, 99-82.

TRIA EKA ΑΕΛ (Κάλια Παπαδοπούλου): Μάρκου 19 (5), Αρμακόλας 20 (5), Tate 15, Flowers 20 (3), Taylor 6 (1), Μονιάτης 3 (1), Κωνσταντίνου 2, Faye 4, Γεωργίου 8, Watts 2.

Fabbrica Ε.Ν Παραλιμνίου (Παναγιώτης Γιανναράς): Williams 14, Γιανναράς 13 (2), Σολωμού 14, Eikens 14, Asberry 26 (4), Χαραλάμπους, Κουζαπάς, Γεωργίου, Λοΐζου 1, Ανεζάκης, Ζαρμπάλας.

