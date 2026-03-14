Το έχει ανάγκη μετά από καιρό ο Άρης

Με μία ομάδα που θα αντιμετωπίσει και στη φάση των πλέι οφ ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις του στην κανονική περίοδο ο Άρης.

Η «Ελαφρά Ταξιαρχία» μετά την επιστροφή στα νικηφόρα αποτέλεσμα την περασμένη αγωνιστική, κερδίζοντας την Ένωση, θέλει στο Κυριακάτικο (19:00) παιχνίδι να επανέλθει στις νίκες και σε εντός έδρας παιχνίδι.

Η τελευταία φορά που πήρε τρίποντο στο «Αλφαμέγα» η ομάδα της Λεμεσού ήταν στις 10 Ιανουαρίου, όταν είχε επικρατήσει με 1-0 της ΑΕΚ. Αυτή μάλιστα ήταν η όγδοη νίκη σε εννέα εντός έδρας παιχνίδια. Από εκεί και πέρα, στα παιχνίδια που ακολούθησαν στην έδρα του, ο Άρης έχασε από τις Ομόνοια (3-5) και Ανόρθωση (0-1) και έφερε ισοπαλία (2-2) με την Πάφο FC, καταστρέφοντας τα καλά στατιστικά, που είχε φτιάξει το προηγούμενο διάστημα.

Ο Λιάσος Λουκά, για τον οποίο θα είναι το πέμπτο του παιχνίδι στον πάγκο (τρεις ισοπαλίες, μία νίκη), δεν υπολογίζει στα πλάνα του τον Παζέ, που θα εκτίσει την ποινή τιμωρίας του λόγω καρτών, καθώς και τους τραυματίες Νίκολιτς και Καλούλου.

Αμφίβολος κατά πόσο θα υπολογίζεται είναι ο Εφαγκέ. Στα θετικά είναι οι επιστροφές των Χαραλάμπους και Σανέ.