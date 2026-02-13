ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Νέα νίκη για την Πετρολίνα ΑΕΚ που παραμένει αήττητη

Μιαν ακόμη νίκη πρόσθεσε στο ενεργητικό της η Πετρολίνα ΑΕΚ, η οποία μετά την ολοκλήρωση της αποψινής αναμέτρησης για τη 17η αγωνιστική της 1ης φάσης του Πρωταθλήματος ECOMMBX Basket League, κέρδισε εντός έδρας τον Απόλλωνα με 85-74.

Μετά από αυτό το αποτέλεσμα, η ΑΕΚ διατήρησε το αήττητο της και ενώ απομένει μια αγωνιστική για να πέσει η αυλαία της 1ης φάσης, κατά την οποία, η ομάδα της Λάρνακας θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον Κεραυνό.

Απόψε η ΑΕΚ, είχε προηγηθεί στο ημίχρονο με 49-34, ενώ είχε για κορυφαίο τον McKinnis (20 πόντοι – 31 βαθμοί).

Δυναμικό ήταν το μπάσιμο στην αναμέτρηση για τη μετέπειτα νικήτρια, καθώς προηγήθηκε στην αρχή με 12-0 και στη συνέχεια με 16-2.

Έπειτα ο Απόλλωνας βρήκε τρόπο για να αντιδράσει και καταγράφοντας ένα σερί 14-3, μείωσε σε 19-16, όμως με τη λήξη του ημιχρόνου η ΑΕΚ (που εύρισκε λύσεις με αρκετούς καλαθοσφαιριστές), άνοιξε τη διαφορά στο +9, καθώς προηγήθηκε με 25-16.

Κατά τα αρχικά χρονικά σημεία της 2ης περιόδου, η ΑΕΚ συντηρούσε ένα σταθερό προβάδισμα γύρω από το +10, τη στιγμή που για τον Απόλλωνα έδινε λύσεις στο εκτελεστικό κομμάτι, ο Powell.

Στα επόμενα χρονικά σημεία η ΑΕΚ ήταν καλύτερη και στις δυο πλευρές του γηπέδου και έτσι, αύξανε τη διαφορά, της οποίας η τιμή, ανέβηκε μέχρι και το +19 (47-28), κάτι που συνέβη στο 18`, ενώ στο τέλος του ημιχρόνου, η γηπεδούχος προηγήθηκε με 49-34.

Κατά τις αρχές της 3ης περιόδου, η διαφορά ανέβηκε στο +17 (51-34), πάντα για τη γηπεδούχο και ενώ στη συνέχεια ο Απόλλωνας έδειξε αντίδραση, για να ρίξει την τιμή, στο -11, όταν είχε μειώσει σε 56-45, κάτι που συνέβη λίγο πριν το 24`.

Αργότερα όμως η ΑΕΚ άνοιξε τη διαφορά στο +18 (66-48) και ενώ με το τέλος της 3ης περιόδου, προηγήθηκε με 70-51, καθώς η διαφορά έφθασε στο +21.

Η ΑΕΚ ουσιαστικά εξασφάλισε τη νίκη, όταν στις αρχές της 4ης περιόδου, αύξησε τη διαφορά στο +23 (77-54) και από εκεί και πέρα, ήταν πολύ δύσκολο να άλλαζε κάτι.

Nottage, McKinnis, έδιναν συνεχώς λύσεις στην ΑΕΚ και παρότι ο Απόλλωνας μείωσε στο τέλος, η γηπεδούχος έφθασε στη νίκη με 85-74.

Δεκάλεπτα: 25-16, 49-34, 70-51, 85-74.

Πετρολίνα ΑΕΚ (Χριστόφορος Λειβαδιώτης): Cooper 9 (1), Γιανναράς 10 (2), Nottage 18 (3), McKinnis 20, Diggs 10 (1), Βάρσος 4 (1), Hunt 9 (1), Παντελή 5 (1).

Απόλλων (Δημήτρης Κουκούρης): Plet 12 (1), Jones 12 (2), Adams 17 (1), Ηλιάδης 8 (1), Powell 23 (5), Παπαδημητρίου 2, Καραμπατάκης.  

