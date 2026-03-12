ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ήρθαν αλλά... άφαντοι οι νεοφερμένοι της Ένωσης

ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΛΑΖΙΜΗΣ

Τέσσερις προσθήκες που στο Παραλίμνι απορούν γιατί έγιναν...

Δεν πρόσφεραν τίποτα οι Αντεμπάγιο, Κοζάρ, Ίμερι και Σιμονόφσκι οι οποίοι εντάχθηκαν στην Ένωση στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου.

Μεταγραφές άνευ ουσίας και είναι να απορεί κανείς γιατί έγιναν αυτές οι προσθήκες.

Η παραλιμνίτικη ομάδα «πήγε υποβάθμιση» από το ξεκίνημα του πρωταθλήματος και οι μεταγραφές αυτών των τεσσάρων ξένων ποδοσφαιριστών τον Γενάρη, ήταν εντελώς αχρείαστες.

Ο Νιγηριανός τερματοφύλακας Αντεμπάγιο Αντελέγιε χάθηκε μέσα στο χάος που επικρατεί ενώ ο Σλοβένος Αλέν Κοζάρ είτε παίζει στην άμυνα είτε παίζει στη μεσαία γραμμή, δεν έχει καμία προσφορά. Από εκεί και πέρα, ο Βορειομακεδόνας επιτελικός Ντεμίρ Ίμερι προσπαθεί είναι φιλότιμος αλλά ως εκεί ενώ ο συμπατριώτης του επιθετικός, Μάρκο Σιμονόφσκι, είναι... άφαντος χωρίς να σκοράρει κάποιο γκολ.

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

Διαβαστε ακομη