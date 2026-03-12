ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Συμπλοκή μεταξύ οπαδών της Θέλτα και της Λιόν

Με ρόπαλα και τραυματίες

Τουλάχιστον τρία άτομα τραυματίστηκαν το βράδυ της Τετάρτης (11/03) ύστερα από μαζική συμπλοκή μεταξύ οπαδών της Θέλτα και της Λιόν στο Βίγκο της Ισπανίας, λίγες ώρες πριν από την αναμέτρηση των δύο ομάδων για τη φάση των «16» του UEFA Europa League.

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της περιοχής, τα επεισόδια σημειώθηκαν έξω από το γνωστό νυχτερινό μαγαζί 20th Century Rock. Εκεί βρέθηκαν αντιμέτωποι οπαδοί των δύο ομάδων, με την ένταση να κλιμακώνεται γρήγορα.

Μάρτυρες αναφέρουν ότι περίπου 50 οπαδοί της Θέλτα έφτασαν στο σημείο αναζητώντας τους Γάλλους φιλάθλους. Πολλοί από αυτούς κρατούσαν ρόπαλα και είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους, γεγονός που προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στην περιοχή.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, με οχήματα τόσο της τοπικής όσο και της εθνικής αστυνομίας να παρεμβαίνουν για να αποκαταστήσουν την τάξη.

Παράλληλα, ασθενοφόρα μετέφεραν τρεις τραυματίες στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δύο από τους τραυματίες είναι Γάλλοι οπαδοί και νοσηλεύονται με τραύματα στο κεφάλι.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε, η Θέλτα τόνισε ότι «καταδικάζει έντονα κάθε μορφή βίας, όπως αυτή που σημειώθηκε χθες το βράδυ σε έναν δρόμο του κέντρου της πόλης εναντίον των οπαδών της Ολιμπίκ Λιόν. Ελπίζουμε ότι τόσο ο αποψινός αγώνας όσο και ο επαναληπτικός αγώνας στη Λιόν (την επόμενη Πέμπτη) να διεξαχθούν χωρίς περαιτέρω επεισόδια».

