Βρήκε αμυντική σταθερότητα

Με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία συνεχίζεται η προετοιμασία της Ανόρθωσης για το εντός έδρας παιχνίδι της Κυριακής (16:00) κόντρα στον Απόλλωνα.

Η ομάδα της Αμμοχώστου κατέγραψε δεύτερη νίκη κόντρα σε ομάδα του πρώτου γκρουπ (προηγήθηκε αυτή επί του Άρη) και άπαντες πιστεύουν πλέον σε καλύτερες μέρες.

Ο στόχος της παραμονής σε καμία περίπτωση δεν έχει επιτευχθεί καθώς οι αποστάσεις είναι μικρές, όμως η μπάλα είναι στα πόδια των παικτών της «Κυρίας». Όσο προσθέτει βαθμούς στο σακούλι της τόσο θα αυξάνει τις πιθανότητές της να μείνει μακριά από μπελάδες.

Οι κυανόλευκοι για πρώτη φορά στην τρέχουσα σεζόν κράτησαν το μηδέν παθητικό για τρίτο σερί ματς και σφράγισαν ένα σπουδαίο τρίποντο. Η αμυντική σταθερότητα και η θέληση που βγάζουν οι παίκτες για να μην δεχθούν γκολ πιστώνεται στον Καμορανέζι ο οποίος τη βελτίωσε σημαντικά. Το προσεχές παιχνίδι έχει ακόμη μεγαλύτερη δείκτη δυσκολίας αφού ο Απόλλωνας είναι η πιο φορμαρισμένη ομάδα αυτής της περιόδου κι έτσι η άμυνα θα δοκιμαστεί σε μεγάλο βαθμό.

Όσον αφορά στο αγωνιστικό, προέκυψε πρόβλημα με τον Ντα Κρουζ, η κατάσταση του οποίου θα ξεκαθαρίσει εντός των επόμενων 24ώρων. Δεδομένα εκτός οι Ντιόν, Κις, Αρτυματάς και Κίκο.