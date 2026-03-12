ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο ατζέντης του Ντεμπελέ συναντήθηκε με τη Μάντσεστερ Σίτι και έβαλε «φωτιά» στα σενάρια για το μέλλον του

Ο ατζέντης του Ντεμπελέ συναντήθηκε με τη Μάντσεστερ Σίτι και έβαλε «φωτιά» στα σενάρια για το μέλλον του

Συνάντηση του εκπροσώπου του Ουσμάν Ντεμπελέ με τον αθλητικό διευθυντή της Μάντσεστερ Σίτι πυροδότησε φήμες για το μέλλον του Γάλλου εξτρέμ.

Στη Μάντσεστερ Σίτι προσπαθούν να αφήσουν πίσω τους τη βαριά ήττα από τη Ρεάλ Μαδρίτης, ωστόσο στο παρασκήνιο έχουν ήδη αρχίσει οι σκέψεις για την ενίσχυση της ομάδας ενόψει της επόμενης σεζόν.

Σύμφωνα με πληροφορίες της SPORT, ο Μούσα Σισοκό, ατζέντης του Ουσμάν Ντεμπελέ, συναντήθηκε πρόσφατα με τον αθλητικό διευθυντή των «πολιτών», Ούγκο Βιάνα. Αν και η συνάντηση έγινε στο πλαίσιο των συνηθισμένων επαφών μεταξύ συλλόγων και μάνατζερ της ευρωπαϊκής ελίτ, ήταν αρκετή για να προκαλέσει σενάρια γύρω από το μέλλον του Γάλλου διεθνή.

Ο Ντεμπελέ δεσμεύεται με συμβόλαιο με την Παρί Σεν Ζερμέν έως το καλοκαίρι του 2028. Παρότι οι Παριζιάνοι έχουν ήδη ξεκινήσει επαφές για την επέκταση της συνεργασίας τους, οι συζητήσεις δε φαίνεται να προχωρούν ιδιαίτερα θετικά μέχρι στιγμής, με την πλευρά του ποδοσφαιριστή να εξετάζει και άλλες πιθανές επιλογές.

Ο Γάλλος εξτρέμ πραγματοποίησε εξαιρετική περσινή σεζόν, αποτελώντας βασικό επιθετικό σημείο αναφοράς της ομάδας του και κατακτώντας ακόμη και τη Χρυσή Μπάλα. Για τον λόγο αυτό, η Παρί επιθυμεί να τον κρατήσει ως κεντρικό πρόσωπο του πρότζεκτ της.

Παράλληλα, στη Σίτι εκτιμούν ιδιαίτερα παίκτες με τα χαρακτηριστικά του Ντεμπελέ (ταχύτητα, ντρίμπλα και ικανότητα στο ένας εναντίον ενός). Πρόκειται για στοιχεία που ταιριάζουν απόλυτα στο αγωνιστικό στυλ της ομάδας, ειδικά σε ένα σύνολο που βασίζεται στο πλάτος και στις προσωπικές ενέργειες από τα άκρα.

Προς το παρόν δεν υπάρχει επίσημη διαπραγμάτευση, όμως η επαφή ανάμεσα στον Σισοκό και τον Βιάνα θεωρείται μια πρώτη διερευνητική κίνηση ενόψει της επόμενης μεταγραφικής περιόδου. Σε κάθε περίπτωση, μια πιθανή μεταγραφή μόνο εύκολη δε θα είναι, καθώς η Παρί δεν σκοπεύει να αποχωριστεί έναν από τους πιο καθοριστικούς παίκτες της χωρίς δύσκολες διαπραγματεύσεις και μεγάλο οικονομικό αντάλλαγμα.

athletiko.gr 

Διαβαστε ακομη