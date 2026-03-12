ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η τρομακτική πορεία που «έσβησε» το -18

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

Η τρομακτική πορεία που «έσβησε» το -18

Ακόμη μία στροφή απομένει για την ολοκλήρωση της α΄φάσης, με τον Απόλλωνα να δοκιμάζεται την Κυριακή (15/03, 16:00) στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» με αντίπαλο την Ανόρθωση, στο πλαίσιο της 26ης αγωνιστικής.

Μία ομάδα από την οποία έχασε βαθμούς στην έδρα του (0-0) και με τους δύο αυτούς, οι απώλειες είχαν φτάσει τους 18 βαθμούς στον α΄γύρο.

Πάρα πολλοί για 13 ματς και μάλιστα, ήταν ένα μεγάλο ερώτημα, αν θα κατέφερνε ο Απόλλωνας να μπει στην πρώτη εξάδα. Όχι μόνο πρόλαβε, αλλά οι μόλις πέντε χαμένοι βαθμοί στο β΄γύρο, τον έφεραν να ρίχνει... κλεφτές ματιές για το πρωτάθλημα, όντας από τα φαβορί παράλληλα για ευρωπαϊκά εισιτήρια, μέσω πρωταθλήματος. Και αυτοί οι χαμένοι βαθμοί ήταν με τον Άρη (ήττα με 2-0) και ισοπαλία εκτός έδρας με την Ομόνοια (1-1).

Πρόκειται ήδη για... άθλο, μιας και βρίσκεται στη 2η θέση και στο -6 από την κορυφή, αλλά και στο +2 από την 3η θέση και αναμφίβολα θα επιδιώξει να κλείσει το β΄γύρο με διπλό, κάτι που εφόσον πράξει, θα τον βάλει για τα καλά στο... κόλπο. Θα έχει κάθε λόγο να λιγουρεύεται το τρόπαιο, μετά από τέτοια πορεία. Άλλωστε η διαφορά είναι τέτοια, που καλύπτεται στη β΄φάση και στους δέκα αγώνες. 

Η πορεία με τον Ερνάν Λοσάδα είναι απίστευτη και ελπίζουν στη Λεμεσιανή ομάδα, πως θα συνεχιστεί σε αυτή την τελική ευθεία. Γιατί δεν είναι μόνο το πρωτάθλημα αλλά και το κύπελλο, με τον Απόλλωνα να είναι στην τετράδα και να διεκδικεί ακόμη ένα τρόπαιο.

Απουσίες αλλά υπάρχει βάθος

Οι απουσίες των Μπράντον Τόμας και Μόργκαν Μπράουν λόγω τιμωρίας, αλλά πιθανότατα και του Πραξιτέλη Βούρου λόγω τραυματισμού, δυσκολεύουν την κατάρτιση του πλάνου από τον Ερνάν Λοσάδα, που ελπίζει πως πάλι θα βρεθεί ο τρόπος για τη νίκη. Ο Τόμας Λαμ στην άμυνα, ο Ντανίλο Σπόλιαριτς στο κέντρο και ο Ντάνι Εσκρίτσε στην επίθεση, εκτιμάται πως θα καλύψουν τα κενά, κάτι που δείχνει πως υπάρχει και βάθος στο ρόστερ. Γενικά πάντως υπάρχει ένα άριστο κλίμα στα αποδυτήρια και αυτό διακρίνεται από τις διάφορες αναρτήσεις της ομάδας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

 

Διαβαστε ακομη