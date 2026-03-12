ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Υποψήφιος για τον πάγκο της εθνικής Γερμανίας ο Κλοπ

Υποψήφιος για τον πάγκο της εθνικής Γερμανίας ο Κλοπ

Σύμφωνα με την Bild, ο Γιούργκεν Κλοπ επιθυμεί την επιστροφή του στους πάγκους και η εθνική Γερμανίας εξετάζει το σενάριο να διαδεχθεί τον Γιούλιαν Νάγκελσμαν μετά το Μουντιάλ.

Όπως υποστηρίζει η γερμανική εφημερίδα, ο πρώην προπονητής της Λίβερπουλ δεν είναι ευχαριστημένος με τον ρόλο του ως διευθυντής ποδοσφαίρου στον όμιλο της Red Bull και σκέφτεται την επιστροφή του στους πάγκους.

Ωστόσο, δεν επιθυμεί το καθημερινός άγχος που διακατέχει την τεχνική ηγεσία των συλλόγων και θα ήταν ικανοποιημένος να αναλάβει το τιμόνι κάποιας εθνικής ομάδας.

Οι ιθύνοντες της εθνικής Γερμανίας είναι ενήμεροι για την συγκεκριμένη κατάσταση και εξετάζουν τον Κλοπ ως τον αντικαταστάτη του Νάγκελσμαν μετά την ολοκλήρωση του Μουντιάλ του ερχόμενου καλοκαιριού.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

