Υποψήφιος για τον πάγκο της εθνικής Γερμανίας ο Κλοπ

Όπως υποστηρίζει η γερμανική εφημερίδα, ο πρώην προπονητής της Λίβερπουλ δεν είναι ευχαριστημένος με τον ρόλο του ως διευθυντής ποδοσφαίρου στον όμιλο της Red Bull και σκέφτεται την επιστροφή του στους πάγκους.

Ωστόσο, δεν επιθυμεί το καθημερινός άγχος που διακατέχει την τεχνική ηγεσία των συλλόγων και θα ήταν ικανοποιημένος να αναλάβει το τιμόνι κάποιας εθνικής ομάδας.

Οι ιθύνοντες της εθνικής Γερμανίας είναι ενήμεροι για την συγκεκριμένη κατάσταση και εξετάζουν τον Κλοπ ως τον αντικαταστάτη του Νάγκελσμαν μετά την ολοκλήρωση του Μουντιάλ του ερχόμενου καλοκαιριού.

sdna.gr