Kατευθύνεται προς Bernabeu η Finalissima αλλά η AFA πιέζει για αλλαγή

Η Finalissima, ο αγώνας μεταξύ της Ισπανίας, πρωταθλήτριας του Euro 2024, και της Αργεντινής, πρωταθλήτριας του Copa América 2024, προγραμματισμένος να διεξαχθεί στις 27 Μαρτίου, φαινόταν να κατευθύνεται προς τη Μαδρίτη και το «Bernabeu», μετά από πρόταση της Ισπανίας, αλλά η ομοσπονδία ποδοσφαίρου της Αργεντινής (AFA) δεν υποστηρίζει αυτήν την επιλογή, όπως αναφέρουν κορυφαία ΜΜΕ στην Ισπανία, μεταξύ τους, Marca και AS.

Η απόφαση σχετικά με τον τόπο διεξαγωγής του αγώνα αναμένεται στα επόμενα εικοσιτετράωρα, αφού η προοπτική να διεξαχθεί στο Κατάρ απομακρύνεται, λόγω της σύγκρουσης στην περιοχή, αλλά τα μέρη δεν έχουν ακόμη καταλήξει σε συμφωνία. Το αρχικό σχέδιο της UEFA και της CONMEBOL ήταν να διεξαχθεί ο αγώνας στο στάδιο Lusail, τον τόπο διεξαγωγής του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022.

Ωστόσο, η ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Κατάρ ανακοίνωσε την αναστολή όλων των τουρνουά και των διοργανώσεων στη χώρα λόγω της αστάθειας που προέκυψε από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, γεγονός που άνοιξε μια περίοδο προβληματισμού σχετικά με το εάν ο αγώνας θα έπρεπε να μεταφερθεί σε άλλη χώρα. Οι διοργανωτές ανέφεραν ότι η τελική απόφαση θα ληφθεί κατά τη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας, ενώ θα πραγματοποιούν συνομιλίες με τις αρχές του Κατάρ.

Με το Κατάρ να χάνει έδαφος ως διοργανωτής, άρχισαν να εμφανίζονται εναλλακτικές λύσεις. Δύο πόλεις ξεχώρισαν ως ισχυροί διεκδικητές: το Μαϊάμι και το Λονδίνο. Και οι δύο θεωρούνταν οι ισχυρότερες επιλογές για να φιλοξενήσουν την αναμέτρηση, αν και το Μαϊάμι γρήγορα βγήκε εκτός και οι πιθανότητες του Λονδίνου μειώθηκαν.

Εξετάστηκαν Λισαβόνα, Παρίσι, Ρώμη, αλλά και μετά από πολλές διαπραγματεύσεις, η Μαδρίτη φαινόταν να κερδίζει έδαφος, κάτι που όμως η AFA, και επομένως και η CONMEBOL, δεν βλέπει ευνοϊκά. Επιπλέον, την ίδια ημέρα, 27 Μαρτίου, το στάδιο Riyadh Metropolitano φιλοξενεί έναν ακόμη διεθνή αγώνα μεταξύ Μαρόκου και Ισημερινού.

Η Finalissima, διάδοχος του πρώην Artemio Franchi Cup, φέρνει αντιμέτωπους τους πρωταθλητές του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και του Copa América σε έναν μόνο αγώνα. Η τελευταία διοργάνωση διεξήχθη το 2022 στο Γουέμπλεϊ και ολοκληρώθηκε με την Αργεντινή να νικάει την Ιταλία, εξασφαλίζοντας τον πρώτο μεγάλο τίτλο της σύγχρονης εποχής του τουρνουά που προωθείται από κοινού από την UEFA και την CONMEBOL.

ΑΠΕ - ΜΠΕ

