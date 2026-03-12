Οι 24 ώρες που «κατέστρεψαν» τη φήμη της Premier League και οι πιθανότητες πρόκρισης

Καμία από τις έξι ομάδες της Premier League στη φάση των «16» του Champions League δεν κατάφερε να κερδίσει τους πρώτους αγώνες, την Τρίτη (10/3) και Τετάρτη (11/3) το βράδυ. Πρόκειται για τις 24 ώρες που «κατέστρεψαν» τη φήμη της Premier League ως η καλύτερη στον κόσμο, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το BBC σε σχετική του ανάλυση.

Η Λίβερπουλ, η Τότεναμ, η Τσέλσι και η Μάντσεστερ Σίτι έχασαν όλες. Η Νιούκαστλ και η Άρσεναλ ήρθαν ισόπαλες. Η τελευταία φορά που καμία αγγλική ομάδα δεν κατέγραψε νίκη στους πρώτους ευρωπαϊκούς αγώνες των «16» ήταν η σεζόν 2022/23.

Κάπως έτσι οι συζητήσεις για τους κινδύνους της κυριαρχίας της Premier League, με τη συμμετοχή εννέα ομάδων στους «16» του Champions League, του Europa League και των Conference League, περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον στην Ευρώπη, προς το παρόν... βγήκαν από το τραπέζι της συζήτησης.

Η Άστον Βίλα, η Νότιγχαμ Φόρεστ και η Κρίσταλ Πάλας έχουν όλες την ευκαιρία να αλλάξουν την εικόνα όταν αγωνιστούν απόψε (12/30 στο Europa League και το Conference League, ενώ η Αγγλία εξακολουθεί να παραμένει στην κορυφή του πίνακα των συντελεστών ομοσπονδιών της UEFA.

Και οι έξι αγγλικές ομάδες που συμμετέχουν στο Champions League, έχουν πλέον χαμηλότερη προβλεπόμενη πιθανότητα να φτάσουν στα προημιτελικά, από τη βρετανική εταιρεία αναλύσεων Opta, σε σχέση με πριν από τους πρώτους αγώνες των «16».

Η Άρσεναλ, πρώτο φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου, παραμένει το ισχυρότερο φαβορί για πρόκριση, παρά την ελαφριά πτώση, μετά την ισοπαλία της (1-1) με την Μπάγερ Λεβερκούζεν. Η Λίβερπουλ είδε τις πιθανότητές της να μειώνονται σημαντικά, αλλά παραμένει πάνω από το 50%.

Για τις Μάντσεστερ Σίτι, Τσέλσι και Τότεναμ, οι ελπίδες πρόκρισης έχουν υποχωρήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό μετά τα αρνητικά αποτελέσματα των πρώτων αγώνων.

Αυτός είναι πίνακας με τα δεδομένα των αγγλικών ομάδων για την πρόκριση στα προημιτελικά του Champions League, όπως διαμορφώθηκαν μετά τους πρώτους αγώνες της φάσης των «16», σύμφωνα με την Opta:

Πριν τον 1ο αγώνα Μετά τον 1ο αγώνα

Άρσεναλ 85,8% 77,9%

Λίβερπουλ 82,3% 53,8%

Μάντσεστερ Σίτι 64,3% 9,4%

Τσέλσι 53,3% 7,3%

Νιούκαστλ 44,7% 32,2%

Τότεναμ 46,3% 3,3%

ΑΠΕ - ΜΠΕ