Ολυμπιακός: Τελειώνει η ανανέωση του Ελ Κααμπί!

Το σίριαλ της ανανέωσης της συνεργασίας μεταξύ του Ολυμπιακού και του Μαροκινού αρχισκόρερ φαίνεται πως θα έχει αίσιο τέλος.

Ο μάνατζερ του διεθνούς στράικερ ταξίδεψε στην Ελλάδα για τις τελικές συζητήσεις με τους ανθρώπους των Πειραιωτών κι όλα δείχνουν πως ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί θα παραμείνει στα ερυθρόλευκα και τα επόμενα χρόνια.

Οι συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές είχαν ξεκινήσει εδώ και καιρό, και παρότι πέρασαν από διάφορα... κύματα, φαίνεται ο Μαροκινός "πιστολέρο" θα βάλει την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο με τους πρωταθλητές.

sdna.gr