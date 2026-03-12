Ολυμπιακός: Τελειώνει η ανανέωση του Ελ Κααμπί!
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Στην Ελλάδα ο μάνατζερ του Αγιούμπ Ελ Κααμπί, με το θέμα της ανανέωσής του να βρίσκεται στην τελική ευθεία.
Το σίριαλ της ανανέωσης της συνεργασίας μεταξύ του Ολυμπιακού και του Μαροκινού αρχισκόρερ φαίνεται πως θα έχει αίσιο τέλος.
Ο μάνατζερ του διεθνούς στράικερ ταξίδεψε στην Ελλάδα για τις τελικές συζητήσεις με τους ανθρώπους των Πειραιωτών κι όλα δείχνουν πως ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί θα παραμείνει στα ερυθρόλευκα και τα επόμενα χρόνια.
Οι συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές είχαν ξεκινήσει εδώ και καιρό, και παρότι πέρασαν από διάφορα... κύματα, φαίνεται ο Μαροκινός "πιστολέρο" θα βάλει την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο με τους πρωταθλητές.
