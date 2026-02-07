Ανατροπή στο τέταρτο δεκάλεπτο και διπλό της ΑΕΛ επί της Ανόρθωσης

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με ανατροπή στο τέταρτο δεκάλεπτο η TRIA EKA AEΛ πήρε το 11ο ροζ φύλλο κερδίζοντας εκτός έδρας την Ανόρθωση με 93-89, σε αγώνα για την 16η αγωνιστική της ECOMMBX Basket League.

Ο Μιγκέλ Γκαρσία με τρίποντο στα αρχικά στάδια του αγώνα πέτυχε τους πρώτους πόντους στον αγώνα για λογαριασμό της Ανόρθωσης, για να ακολουθήσουν δίποντο και βολή του Tate κι άλλο ένα λέι απ του Clark που έβαλαν μπροστά την TRIA EKA AEΛ (3-5).

Στα μισά του πρώτου δεκαλέπτου η «Κυρία» με λέι απ του Hinds πήρε προβάδισμα οκτώ πόντων (15-7), με τους φιλοξενούμενους να ισοφαρίζουν με τρίποντο του Μάρκου (19-19) ενάμιση λεπτό πριν από το τέλος της περιόδου. Έπειτα από εναλλαγές στο σκορ, ένα νέο τρίποντο, αυτή τη φορά από τον Ηuffman έφεραν εκ νέου ισοπαλία στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου (24-24).

Οι δυο ομάδες έμειναν κοντά και στο δεύτερο δεκάλεπτο, με το προβάδισμα να αλλάζει χέρια και την ομάδα της Αμμοχώστου πετυχαίνοντας δυο πόντους περισσότερους (19 έναντι 17) πήγε στα αποδυτήρια με προβάδισμα 43-41.

Στο 22' μετά τις δυο βολές του Taylor το σκορ ήταν ξανά στην ισοπαλία (45-45), ενώ στο 26' με το λέι απ του Flowers τις δυο ομάδες χώριζε ένας πόντος (54-53). Ακολούθως, οι γηπεδούχοι έφτιαξαν σερί 12 πόντων και στο 28' με το τρίποντο του Atem ήταν μπροστά με 66-53. Πριν από την ολοκλήρωση του τρίτου δεκαλέπτου υπήρξε άλλο ένα τρίποντο, από τον Flowers (66-56).

Στο τέταρτο δεκάλεπτο οι φιλοξενούμενοι επέστρεψαν και σταδιακά ψαλίδισαν τη διαφορά, μέχρι το 38' οπότε και το λέι απ του Flowers τούς έβαλε μπροστά (84-85). Λιγότερο από έναν λεπτό πριν από το φινάλε οι βολές του Atem κρατούσε τις δυο ομάδες κοντά (88-89), με τους «γαλαζοκιτρίνους» να πετυχαίνουν να κρατηθούν μπροστά στο σκορ και τελειώνοντας το παιχνίδι με τις δυο βολές του Clark κατέκτησαν το ροζ φύλλο με τελικό σκορ 93-89.

TΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 24-24, 43-41, 66-56, 89-93

 

