«Εγγυημένη η ασφάλεια για το Μουντιάλ»

Καθησυχαστική εμφανίστηκε η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, σχετικά με τα ζητήματα ασφαλείας ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα συνδιοργανώσει η χώρα με τις ΗΠΑ και τον Καναδά.

Σε τοποθέτησή της, υπογράμμισε ότι «η ασφάλεια είναι εγγυημένη για όλους τους επισκέπτες από όλο τον κόσμο», ενώ αποκάλυψε ότι προγραμματίζεται συνάντηση με αξιωματούχους της FIFA προκειμένου να συζητηθούν τα σχετικά θέματα.

Η δήλωση της Μεξικανής προέδρου ήρθε μετά τα βίαια επεισόδια που ακολούθησαν τον θάνατο του Ρουμπέν Νεμέσιο Οσεγκέρα Θερβάντες, γνωστού ως «El Mencho», κατά τη διάρκεια ομοσπονδιακής επιχείρησης στην πολιτεία Χαλίσκο.

Η Σέινμπαουμ τόνισε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ευρεία επιχείρηση στην οποία συμμετέχουν το Υπουργείο Ασφάλειας, το Υπουργείο Άμυνας, το Ναυτικό, το Εθνικό Κέντρο Πληροφοριών και οι αστυνομικές δυνάμεις των πολιτειών. Όπως σημείωσε, ο σχεδιασμός για την ασφάλεια της διοργάνωσης υλοποιείται εδώ και σχεδόν έναν χρόνο.

