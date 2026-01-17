Με εκπληκτικό Wright υπέταξε τον ΑΠΟΕΛ ο Κεραυνός

Με οδηγό τον εκπληκτικό Atin Wright που πέτυχε ατομικό ρεκόρ σκοραρίσματος στην Κύπρο με 28 πόντους, ο Κεραυνός Στροβόλου επικράτησε του ΑΠΟΕΛ Perestroika με 83-74, σε ένα παιχνίδι όπου κυριάρχησε για τρία δεκάλεπτα, αλλά χρειάστηκε καθαρό μυαλό στην τελική ευθεία για να «σβήσει» την αντεπίθεση των φιλοξενούμενων.

Ο Κεραυνός μπήκε από νωρίς με ένταση και ενέργεια και έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο στο 25-11, χτίζοντας διαφορά μέσα από άμυνα και γρήγορο ρυθμό. Στη δεύτερη περίοδο συνέχισε στον ίδιο τόνο, βρήκε λύσεις από την περιφέρεια, έτρεξε το σκορ και πήγε στα αποδυτήρια με προβάδισμα 53-30, έχοντας τον απόλυτο έλεγχο.

Το σκηνικό δεν άλλαξε ούτε στο τρίτο δεκάλεπτο, με τους «ερυθροκίτρινους» να κρατούν σταθερά το πάνω χέρι και να ολοκληρώνουν το 30λεπτο στο 74-49, διαφορά που έμοιαζε να «καθαρίζει» την υπόθεση νίκης.Στην τέταρτη περίοδο, όμως, ο ΑΠΟΕΛ αντέδρασε δυναμικά: πίεσε, βρήκε μεγάλα σουτ (με τον Παπαμιχαήλ να δίνει σημαντικές λύσεις) και με τον Honor να σκοράρει καθοριστικά, έριξε τη διαφορά σε μονοψήφιο επίπεδο στα τελευταία λεπτά. Παρ’ όλα αυτά, ο Κεραυνός κράτησε την ψυχραιμία του, πήρε τις απαραίτητες κατοχές και «σφράγισε» τη νίκη με 83-74.

ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 25-11, 53-30, 74-49, 83-74

Κεραυνός (Ιωάννης Δαμαλής): Wright 28, Μιχαήλ 10, Στυλιανού 7, Crockett 6, Donaldson 8, Κούμης 4, Πασιαλής 7, Παυλίδης 5, Φ. Τίγκας 2, Τρετιάκοβ 2, Σ. Τίγκας 4.

ΑΠΟΕΛ: Taylor Jr 15, Honor 14, Whyte 13, Funderburk Jr 11, Παπαμιχαήλ 11, Μαντοβάνη 5, Χατζηκώστας 3, Κοιλαράς 2, Μύθιλλος, Λουκά, Μαννάρης.