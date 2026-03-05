ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

O Μαγκουάιρ αρνήθηκε να δώσει 60.000 ευρώ για να κλείσει η υπόθεση της Μυκόνου

O Μαγκουάιρ αρνήθηκε να δώσει 60.000 ευρώ για να κλείσει η υπόθεση της Μυκόνου

Ο Χάρι Μαγκουάιρ συνεχίζει τη δικαστική μάχη για την υπόθεση που ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2020 στη Μύκονο, αρνούμενος να καταβάλει οποιοδήποτε ποσό προκειμένου να τερματιστεί η υπόθεση εξωδικαστικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον του διεθνούς αμυντικού της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, του προτάθηκε αρκετές φορές να πληρώσει περίπου 60.000 ευρώ ώστε να κλείσει η υπόθεση. Ωστόσο, ο ίδιος απέρριψε κατηγορηματικά την πρόταση, επιλέγοντας να συνεχίσει τη νομική διαδικασία με στόχο να καθαρίσει το όνομά του, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει πολυετή δικαστική διαμάχη.

Η υπόθεση ήρθε ξανά στο προσκήνιο μετά από απόφαση δικαστηρίου στη Σύρο, το οποίο επικύρωσε την ενοχή του ποδοσφαιριστή για αδικήματα που σχετίζονται με το περιστατικό με αστυνομικούς στο νησί των Κυκλάδων.

Στον Άγγλο στόπερ επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 15 μηνών με αναστολή, με τον ίδιο να υποστηρίζει ότι η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν η αδελφή του ένιωσε αδιαθεσία και η παρέα του προσπαθούσε να τη μεταφέρει σε νοσοκομείο, πιστεύοντας πως κινδύνευε.

Παρά την απόφαση του δικαστηρίου, ο 33χρονος ποδοσφαιριστής εμφανίζεται αποφασισμένος να εξαντλήσει όλα τα νομικά μέσα, εξετάζοντας ακόμη και το ενδεχόμενο προσφυγής στον Άρειο Πάγο, την ώρα που συνεχίζει κανονικά τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

