Σε δικαστική διαμάχη Νούνο και Νότιγχαμ

Σε δικαστική διαμάχη με τη Νότιγχαμ βρίσκεται ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο. Σύμφωνα με όσα αναφέρει η «Athletic», ο Πορτογάλος προπονητής έχει πάει τη Φόρεστ στα δικαστήρια, διεκδικώντας έξτρα αποζημίωση.

Συγκεκριμένα, ο Νούνο θεωρεί πως η απόλυσή του ήταν αμφιλεγόμενη και ο τρόπος άκομψος.

Περαιτέρω όροι της διαμάχης δεν έχουν αποκαλυφθεί, αλλά πηγές την έχουν περιγράψει ως ένα οξύ ζήτημα που υπογραμμίζει τα αρνητικά συναισθήματα και στις δύο πλευρές.

Ο Νούνο έχει προσλάβει δικηγόρους που τρέχουν το όλο ζήτημα, διεκδικώντας αποζημίωση πέρα από αυτή που έλαβε για την απόλυσή του!

sport-fm.gr