Τον επανέφερε και εκείνος τον δικαίωσε

Ο Πάμπλο Γκαρσία έκανε ειδική αναφορά στην παρουσία του Φρανς Μπρόρσον, στον απόηχο της τελευταίας νίκης του ΑΠΟΕΛ επί της ΑΕΛ στο στάδιο Αλφαμέγα.

Ανέφερε πως ο Σουηδός κεντρικός αμυντικός έχει βελτιώσει την απόδοσή του. Και φαίνεται να κερδίζει ξανά την εμπιστοσύνη του προπονητή του αφού τον επανέφερε στην ενδεκάδα στο ντέρμπι με την Ομόνοια και τον διατήρησε και απέναντι στην ΑΕΛ. Με την έλευση του Μίλος Ντέγκενεκ τον Ιανουάριο, είχε μείνει εκτός... εξίσωσης, με τον Αυστραλό να παίρνει συνεχόμενα παιχνίδια. Στο ματς ωστόσο με τον Εθνικό Άχνας και στην ήττα με 3-2 στο Δασάκι, ο Ντέγκενεκ δεν είχε καλή παρουσία και έτσι ο Γκαρσία επιστράτευσε τον Μπρόρσον.

Στο «αιώνιο» ήταν από τους ποδοσφαιριστές που ξεχώρισαν, ενώ και με την ΑΕΛ έκανε καλό παιχνίδι, παρ' όλο που η εστία παραβιάστηκε δύο φορές. Ήταν όμως από στημενένα (φάουλ και πέναλτι). Γενικά, το γεγονός ότι ο Μπρόρσον βρίσκεται σε μία σταθερά ανοδική πορεία μόνο ικανοποίηση αφήνει στον προπονητή του ενόψει της τελικής ευθείας της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος. Παράλληλα, αυτό, ο υγιής δηλαδή ανταγωνισμός, μπορεί κάλλιστα να βοηθήσει και τον Ντέγκενεκ να αποδείξει πως αξίζει να επιστρέψει στο αρχικό σχήμα της ομάδας.

