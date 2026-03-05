ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Εκτός δράσης για 2-4 εβδομάδες ο Κριστιάνο που χάνει χρόνο για το... χιλιάρι

Δημοσιευτηκε:

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου 2 έως 4 εβδομάδες, σύμφωνα με δημοσίευμα πορτογαλικού Μέσου.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ έκανε εξετάσεις και ταλαιπωρείται από πρόβλημα στον τένοντα του γονάτου του, δύο ημέρες μετά την επίσημη ενημέρωση της Αλ Νασρ για τον τραυματισμό του.

Η εξέλιξη αυτή σημαίνει πως ο 41χρονος επιθετικός πιθανότατα θα χάσει τα επερχόμενα φιλικά της Πορτογαλίας, ενώ παράλληλα χάνει και πολύτιμο χρόνο στην προσπάθειά του να φτάσει το ιστορικό ορόσημο των 1000 τερμάτων στην καριέρα του.

sport-fm.gr

Διαβαστε ακομη