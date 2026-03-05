Ο απόλυτος οδηγός της νέας εποχής στη Formula 1

Τι ακολουθεί μετά από μια συναρπαστική σεζόν στη Formula 1 όπως η περσινή που βρήκε… νταμπλούχο τη McLaren σε κατασκευαστές και οδηγούς, με τον παρθενικό τίτλο του Λάντο Νόρις; Μα ακόμα μια πιο συναρπαστική σεζόν.

Οι αλλαγές είναι σαρωτικές! Νέα μονοθέσια, νέοι κανονισμοί, νέες τεχνολογίες, νέες ομάδες, αλλά λιγοστές αλλαγές στο grid.

Το 2026 σηματοδοτεί μία σεζόν εντελώς διαφορετική από όλες τις προηγούμενες. Κάποιοι θα έλεγαν ότι οι ομάδες ξεκινούνα από την ίδια αφετηρία (μπορεί και όχι).

Το extreme makeover έχει ως στόχο να κάνει την κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού ακόμα πιο εντυπωσιακή. Ποιος αναμένεται να επικρατήσει; Αυτός που είναι πιο έτοιμος να προσαρμοστεί!

Oι Ομάδες

Η νέα αγωνιστική σεζόν φέρνει αλλαγές και στα γκαράζ, τα οποία και θα κάνουν χώρο για δύο ακόμα νέους «παίκτες». Συγκεκριμένα, για πρώτη φορά μετά το 2016 θα υπάρχουν 11 ομάδες στο grid, με την Audi και την Cadillac να αποτελούν το «φρέσκο αίμα» στην κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Ελέω των ριζικών αλλαγών σε κανονισμούς και μονοθέσια στη Formula 1 τη φετινή χρονιά, ο γερμανικός κολοσσός είδε μια μεγάλη ευκαιρία να εμπλακεί στο άθλημα. Η Audi Revolut F1 Team, όπως είναι το πλήρες όνομά της, αντικαθιστά την Kick Sauber, την οποία και εξαγόρασε το 2024 και πλέον θα αγωνίζεται με τον δικό της κινητήρα.

Το μεγάλο βήμα για την ένταξη στη Formula 1 έκανε και η General Motors, η οποία σε συνεργασία με την Cadillac ευελπιστεί να αφήσει το δικό της αποτύπωμα στον μαγικό κόσμο της Formula 1, ενισχύοντας παράλληλα την παρουσία των ΗΠΑ στο άθλημα. Όπως είναι λογικό, η φετινή σεζόν θα έχει αναγνωριστικό αλλά εκπαιδευτικό χαρακτήρα για την ομάδα από τη Βόρεια Καρολίνα, στοχεύοντας στο μέλλον και στην ανάπτυξη του δικού της κινητήρα μέχρι το 2029. Φέτος θα αγωνίζεται έχοντας συμπαίκτη τη Ferrari, η οποία και θα την τροφοδοτεί με κινητήρες και κιβώτια ταχυτήτων.

Παράλληλα, μία ακόμη μεγάλη εταιρία εκμεταλλεύτηκε τη νέα... εποχή της F1 και επανήλθε δυναμικά στο προσκήνιο. Ο λόγος για τη Ford που επιστρέφει μετά από απουσία 22 ετών και πλέον αναλαμβάνει να «ντύσει» τη Red Bull Racing και τη Racing Bulls με τους δικούς της κινητήρες. Την ίδια στιγμή, το «διαζύγιο» της Red Bull GmbH οδήγησε τη Honda - μέχρι πέρσι ήταν συνεργάτης των Αυστριακών - στην «αγκαλιά» της Aston Martin και στη συνεργασία με την βρετανική ομάδα.

Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός πως μετά από 26 χρόνια δεν θα ακουστεί ξανά στις πίστες της Formula 1 ο κινητήρας της Renault, με την γαλλική εταιρία να ολοκληρώνει τη συνεργασία της με την Alpine, η οποία πλέον θα αγωνίζεται με εξοπλισμό της Mercedes.

Από εκεί και πέρα, οι μεγάλες και παραδοσιακές δυνάμεις του αθλήματος παραμένουν σταθερά στο grid, με τις Ferrari, Mercedes, Williams, McLaren και Haas μα συμπληρώνουν το παζλ των έντεκα ομάδων.

Οι οδηγοί

Όσον αφορά τους πιλότους που θα αγωνιστούν στη νέα σεζόν, υπήρξαν ελάχιστες διαφοροποιήσεις σε σχέση με την περασμένη χρονιά, όταν και μπήκαν πολλοί νέοι οδηγοί και υπήρξαν μεγάλες ανακατατάξεις στα ρόστερ. Χαρακτηριστικό είναι πως οι οκτώ από τις έντεκα ομάδες θα παρουσιαστούν φέτος με το ίδιο δίδυμο οδηγών που είχαν και πέρσι, την ώρα όπου οι δύο ομάδες της Red Bull ήταν οι μόνες που προχώρησαν σε αλλαγές. Συγκεκριμένα, ο Ιζάκ Χατζάρ προβιβάστηκε από τη Racing Bulls στη Red Bull Racing, αντικαθιστώντας τον Γιούκι Τσουνόντα στο πλευρό του Μαξ Φερστάπεν. Ως αποτέλεσμα αυτού, η θυγατρική ομάδα των Αυστριακών κάλυψε το κενό του Γάλλου πιλότου με τον 18χρονο Βρετανό, Άρβιντ Λίντμπλαντ, ο οποίος και έλαμψε τα προηγούμενα χρόνια στη Formula 2 και 3.

Παράλληλα έχουμε τη μεγάλη επιστροφή και δύο πολύπειρων πιλότων που έχουν αφήσει το στίγμα τους κατά το παρελθόν στη Formula 1. Ο λόγος για τους Σέρχιο Πέρεζ και Βάλτερι Μπότας που θα βρεθούν πίσω από το τιμόνι της νεοσύστατης Cadillac, με τον 36χρονο Μεξικανό και τον 35χρονο Φινλανδό να επανέρχονται μετά από απουσία δύο ετών όταν και οδηγούσαν τις Red Bull και Kick Sauber αντίστοιχα.

Αναλυτικά οι 22 οδηγοί:

McLaren (MCL40): Λάντο Νόρις (Νο.1), Όσκαρ Πιάστρι (Νο.81)

Ferrari (SF-26): Λιούις Χάμιλτον (Νο.44), Σαρλ Λεκλέρ (Νο.16)

Mercedes (F1 W17): Τζορτζ Ράσελ (Νο.63), Κίμι Αντονέλι (Νο.13)

Red Bull (RB22): Μαξ Φερστάπεν (Νο.3), Ιζάκ Χατζάρ (Νο.6)

Williams (FW48): Κάρλος Σάινθ (Νο.55), Άλεξ Άλμπον (Νο.23)

Aston Martin (AMR26): Φερνάντο Αλόνσο (Νο.14), Λανς Στρολ (Νο.18)

Alpine (A526): Πιέρ Γκασλί (Νο.10), Φράνκο Κολαπίντο (Νο.43)

Haas (VF-26): Εστεμπάν Οκόν (Νο.31), Όλιβερ Μπέρμαν (Νο.87)

Racing Bulls (VCARB 03): Λίαμ Λόουσον (Νο.30), Άρβιντ Λίντμπλαντ (Νο.41)

Audi (R26): Νίκο Χούλκενμπεργκ (Νο.27), Γκάμπριελ Μπορτολέτο (Νο.5)

Cadillac (MAC-26): Βάλτερι Μπότας (Νο.77), Σέρχιο Πέρεζ (Νο.11)

Το πρόγραμμα και πίστες

Και τη φετινή σεζόν το καλεντράρι της Formula 1 θα περιλαμβάνει 24 αγώνες σε όλα τα μήκη και πλάτη της Γης. Σε σχέση με το 2025, υπάρχει μια αλλαγή, καθώς τη θέση του ιστορικού Grand Prix της Εμίλια-Ρομάνα στην θρυλική πίστα της Ίμολα θα πάρει η ολοκαίνουργια πίστα της Μαδρίτης στο Εκθεσιακό Κέντρο IFEMA.

Έτσι λοιπόν, θα υπάρξουν δύο αγώνες στην χώρα της Ιβηρικής, με τον τίτλο του ισπανικού Grand Prix να πηγαίνει σε εκείνη της πρωτεύουσας και πλέον το σιρκουί της Βαρκελώνης να μετανομάζεται σε καταλανικό GP.

Ο πρώτος αγώνας της χρονιάς θα διεξαχθεί στη Μελβούρνη της Αυστραλίας στις 8 Μαρτίου, με την καρό σημαία του πρωταθλήματος να πέφτει στις 6 Δεκεμβρίου στο Άμπου Ντάμπι υπό το φως των προβολέων στην πίστα της Yas Marina.

Συνολικά θα υπάρξουν δέκα εβδομάδες με back-to-back αγωνιστική δράση ενώ εξίσου σημαντικό για τη βαθμολογία των οδηγών και των κατασκευαστών είναι το γεγονός πως και φέτος θα έχουμε έξι αγώνες Sprint στις πίστες της Κίνας, του Μαϊάμι, του Καναδά, της Μ. Βρετανίας, της Ολλανδίας και της Σιγκαπούρης.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των αγώνων:

1. Αυστραλία - Albert Park Circuit (Μελβούρνη) 8 Μαρτίου

2. Κίνα - Shanghai International Circuit (Σανγκάι) 15 Μαρτίου

3. Ιαπωνία - Suzuka Circuit (Σουζούκα) 29 Μαρτίου

4. Μπαχρέιν - Bahrain International Circuit (Σακχίρ) 12 Απριλίου

5. Σαουδική Αραβία - Jeddah Corniche Circuit (Τζέντα) 19 Απριλίου

6. ΗΠΑ - Miami International Autodrome (Φλόριντα) 3 Μαΐου

7. Καναδάς - Circuit Gilles Villeneuve (Μόντρεαλ) 27 Μαΐου

8. Μονακό - Circuit de Monaco (Μονακό) 7 Ιουνίου

9. Ισπανία - Circuit de Barcelona-Catalunya (Βαρκελώνη) 14 Ιουνίου

10. Αυστρία - Red Bull Ring (Σπίλμπεργκ) 28 Ιουνίου

11. Μεγάλη Βρετανία - Silverstone Circuit (Σίβλερστοουν) 5 Ιουλίου

12. Βέλγιο - Circuit de Spa-Francorchamps (Στάβλο) 19 Ιουλίου

13. Ουγγαρία - Hungaroring (Βουδαπέστη) 26 Ιουλίου

14. Ολλανδία - Circuit Zandvoort (Ζάντβοορτ) 23 Αυγούστου

15. Ιταλία - Monza Circuit (Μόντσα) 6 Σεπτεμβρίου

16. Ισπανία - Madring (Μαδρίτη) 13 Σεπτεμβρίου

17. Αζερμπαϊτζάν - Baku City Circuit (Μπακού) 26 Σεπτεμβρίου

18. Σινγκαπούρη - Marina Bay Street Circuit (Σιγκαπούρη) 11 Οκτωβρίου

19. ΗΠΑ - Circuit of the Americas (Όστιν) 25 Οκτωβρίου

20. Μεξικό - Autodromo Hermanos Rodriguez (Μέξικο Σίτι) 1 Νοεμβρίου

21. Βραζιλία - Interlagos Circuit (Σάο Πάολο) 8 Νοεμβρίου

22. ΗΠΑ - Las Vegas Strip Circuit (Λας Βέγκας) 21 Νοεμβρίου

23. Κατάρ - Lusail International Circuit (Λουσαΐλ) 29 Νοεμβρίου

24. ΗΑΕ - Yas Marina Circuit (Άμπου Ντάμπι) 6 Δεκεμβρίου

Extreme makeover στα… πάντα!

Σε ένα… extreme makeover προχώρησε η ομάδα του επικεφαλής των μονοθεσίων της FIA, Νικόλα Τομπάζη. Ένας, αλλά πολύ ισχυρός ηλεκτροκινητήρας, προηγμένα βιώσιμα καύσιμα, διαφορετικά μονοθέσια, νέοι κανονισμοί, αλλά και νέα ορολογία θα είναι η νέα πραγματικότητα από τη φετινή σεζόν.

Νέα υβριδική μηχανή με 50/50 κατανομή ισχύος και βιώσιμα καύσιμα

Με τη χρήση προηγμένων βιώσιμων καυσίμων για πρώτη φορά, η υβριδική μονάδα ισχύος V6 turbo της Formula 1 διατηρεί τη βασική της φιλοσοφία, αλλά παρουσιάζει σημαντικές τεχνολογικές αλλαγές. Το σύστημα MGU-H, ένας πολύπλοκος και βαρύς ηλεκτροκινητήρας που αξιοποιούσε την ενέργεια των καυσαερίων του turbo, έχει καταργηθεί. Αντίθετα, το MGU-K γίνεται σημαντικά ισχυρότερο, με την ηλεκτρική ισχύ να αυξάνεται από 120 kW σε 350 kW. Έτσι, η συνολική απόδοση του συστήματος μοιράζεται σχεδόν ισόποσα ανάμεσα στον θερμικό κινητήρα και την ηλεκτρική ενέργεια.

Ταυτόχρονα, η μπαταρία μπορεί πλέον να ανακτά περισσότερο από το διπλάσιο της ενέργειας ανά γύρο. Αυτό καθιστά τη διαδικασία της ανάκτησης ενέργειας ακόμη πιο σημαντική για την απόδοση του μονοθεσίου. Η συλλογή ενέργειας πραγματοποιείται κυρίως κατά το φρενάρισμα, αλλά και μέσω της λειτουργίας που ονομάζεται «super clipping», όπου το MGU-K μπορεί να λειτουργεί ως γεννήτρια στο τέλος των ευθειών ακόμη και με πλήρες γκάζι, μέσα σε συγκεκριμένους κανονισμούς. Επιπλέον, οι οδηγοί μπορούν να συμβάλλουν στην ανάκτηση ενέργειας σηκώνοντας το πόδι από το γκάζι πριν από τη ζώνη φρεναρίσματος.

Οι αλλαγές αυτές ενισχύουν τον ηλεκτρικό χαρακτήρα των νέων μονάδων ισχύος και αποτελούν βασικό βήμα προς μια πιο αποδοτική και βιώσιμη τεχνολογικά εποχή για τη Formula 1.

DRS τέλος, καλώς ήλθες Overtake

Στη θέση του συστήματος Drag Reduction System (DRS) ως βοήθημα για προσπεράσεις, εισάγεται μια νέα λειτουργία ισχύος που ονομάζεται Overtake Mode. Η λειτουργία αυτή επιτρέπει στον οδηγό να ανακτά επιπλέον 0,5 MJ ενέργειας, ώστε να διατηρεί υψηλότερη ταχύτητα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αν ένας οδηγός βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη του ενός δευτερολέπτου από το μονοθέσιο που προπορεύεται, τότε το Overtake Mode θα είναι διαθέσιμο για χρήση, αποτελώντας ένα στρατηγικό εργαλείο στα χέρια των πιλότων.

Boost Mode: χρήση επιπλέον ενέργειας για άμυνα κι επίθεση

Ο οδηγός να χρησιμοποιεί επιπλέον ενέργεια που έχει ανακτηθεί, όποτε ο ίδιος το επιλέξει, καθώς η σημαντικά μεγαλύτερη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που θα παράγεται από το 2026 και μετά δίνει πλέον τη δυνατότητα για ακόμη μεγαλύτερη διαφορά απόδοσης. Το Boost Button μπορεί να χρησιμοποιηθεί ελεύθερα από τους οδηγούς, είτε ως εργαλείο προσπέρασης, είτε για άμυνα απέναντι σε έναν αντίπαλο, είτε απλώς για να βελτιώσουν τον χρόνο τους σε ένα γύρο. Η επιπλέον ενέργεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί όλη μαζί σε ένα σημείο της πίστας ή να κατανεμηθεί σε διαφορετικά σημεία του γύρου.

Αctive Aero: Διαφορετική αεροδυναμική διαμόρφωση

Το Straight Mode είναι μια διαφορετική αεροδυναμική διαμόρφωση που επιτρέπει στα μονοθέσια να μειώνουν την αεροδυναμική αντίσταση (drag), ώστε να είναι πιο αποδοτικά στην επιτάχυνση και να φτάνουν ευκολότερα τη μέγιστη ταχύτητα στις ευθείες. Η πίσω πτέρυγα εξακολουθεί να ανοίγει ένα κενό όμως πλέον κινείται και η μπροστινή πτέρυγα.

Η λειτουργία αυτή ενεργοποιείται αυτόματα σε κάθε γύρο. Ουσιαστικά, το μονοθέσιο προσαρμόζεται συνεχώς ανάμεσα σε δύο διαφορετικές αεροδυναμικές διαμορφώσεις: προσφέροντας μέγιστη κάθετη δύναμη (downforce) στις στροφές και μικρότερη αντίσταση στις ευθείες. Ο οδηγός θα έχει καλύτερη πρόσφυση, ή περισσότερη ταχύτητα όταν τη χρειάζεται.

Αλλαγή στη διαδικασία εκκίνησης

Στις δοκιμές του Μπαχρέιν παρατηρήθηκε ότι οι οδηγοί έπρεπε να παραμένουν για λίγο περισσότερο χρόνο με τον κινητήρα σε υψηλές στροφές πριν πραγματοποιήσουν μια δοκιμαστική εκκίνηση. Στο παρελθόν, το σύστημα MGU-H μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να ανεβάσει άμεσα τις στροφές του turbo. Οι οδηγοί θα λαμβάνουν, πλέον, μια προειδοποίηση πριν από την εκκίνηση, μόλις το τελευταίο μονοθέσιο πάρει θέση. Από εκείνη τη στιγμή θα έχουν πέντε δευτερόλεπτα για να αρχίσουν να ανεβάζουν τις στροφές του κινητήρα, πριν ανάψει το πρώτο από τα φώτα εκκίνησης.

Μεγαλύτερο όριο προϋπολογισμού

Καθώς οι αλλαγές είναι πολλές, το οικονομικό κόστος είναι αρκετά μεγαλύτερο. Λίγα είναι τα προηγούμενα εξαρτήματα που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι ομάδες. Για το λόγο αυτό το Budget Cap αυξήθηκε από τα 135 στα 215 εκατ. δολάρια.

Τα μονοθέσια της νέας γενιάς

Πέραν των πολλών και μεγάλων αλλαγών στους κινητήρες, στις μονάδες ισχύος, στα κιβώτια ταχυτήτων, στην αεροδυναμική και γενικότερα στα μηχανικά και λειτουργικά σημεία της νέας γενιάς μονοθεσιών, εξίσου σημαντικές είναι και οι τροποποιήσεις που έγιναν στο ίδιο το όχημα. Αλλαγές που φαίνονται με γυμνό μάτι, ενώ κάνουν αισθητή την παρουσία τους ακόμα και στον ήχο των αυτοκινήτων!

Πλέον τα μονοθέσια του 2026 θα είναι σαφώς πιο ελαφρύτερα και πιο μαζεμένα! Το μεταξόνιο - η απόσταση μεταξύ των δύο αξόνων - μειώθηκε κατά 200 χιλιοστά στα 3.400, ενώ, τα οχήματα έγιναν πιο στενά, έχοντας πλέον πλάτος σε 1,9μ. από τα 2 μέτρα που ήταν πέρσι. Παράλληλα κατασκευάστηκε πιο στενό το πάτωμα του μονοθεσίου, βοηθώντας έτσι στη μείωση του βάρους κατά 32 κιλά από τα 800 που ζύγιζαν μέχρι και το 2025.

Οι αλλαγές δεν σταματούν εκεί, καθώς πλέον τα μονοθέσια θα φορούν πιο στενά ελαστικά. Μπορεί να διατηρούν τη διάμετρο των 18 ιντσών, ωστόσο, τα εμπρός ελαστικά μειώθηκαν σε πλάτος κατά 25 χιλιοστά και τα πίσω για 30mm. δημιουργώντας νέες συνθήκες όσον αφορά την πρόσφυση των οχημάτων.

Όλες οι παραπάνω αλλαγές κάνουν τα μονοθέσια αρκετά πιο ευέλικτα στην πίστα, με στόχο οι οδηγοί να μπορούν να ακολουθήσουν το προπορευόμενο όχημα και να μπορούν να δοκιμάσουν πολλές και διαφορετικές αγωνιστικές γραμμές. Βέβαια, η συμπεριφορά των αυτοκινήτων είναι δεδομένο πως θα αλλάξει, αφού οι νέες διαστάσεις αναμένεται να κάνουν τα οχήματα πιο... νευρικά και πιο «ευαίσθητα» στην χρήση τους στις στροφές και στις ευθείες. Στόχος να δούμε πιο θεαματικές μάχες!

Πως επηρεάζει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή τη Formula 1

Η παγκόσμια κοινότητα παρακολουθεί με... άγρυπνο μάτι και μεγάλη ανησυχία τα όσα διαδραματίζονται τις τελευταίες ημέρες στη Μέση Ανατολή. Η εμπόλεμη κατάσταση στις χώρες του Κόλπου επηρεάζουν φυσικά και τον κόσμο της Formula 1.

Πριν καν ξεκινήσει η νέα αγωνιστική σεζόν, πολλές φωνές ζητούσαν τη ματαίωση του Grand Prix της Μελβούρνης. Η FIA, που παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, ξεκαθάρισε πως θα διεξαχθεί κανονικά ο εναρκτήριος αγώνας της χρονιάς στην Αυστραλία, με την ομοσπονδία να επιβεβαιώνει πως δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας, βοηθώντας από τη μεριά της εκατοντάδες μηχανικούς και μέλη των 11 ομάδων να μεταβούν στη Μελβούρνη, εν μέσω ενός μεγάλου... χάος με τις αεροπορικές πτήσεις που δημιουργήθηκε με τον κλείσιμο του εναέριου χώρου στη Μέση Ανατολή.

Παρ' όλα αυτά, ο κίνδυνος ματαίωσης, ακόμη και αναβολής αγώνων είναι πλέον ορατός, με τη Formula 1 να καλείται να βρεις λύσεις στο προσεχές διάστημα. Και αυτό διότι στις 12 και 19 Απριλίου είναι προγραμματισμένα τα GP σε Μπαχρέιν και Σαουδική Αραβία για τον 4ο και 5ο αγώνα του φετινού πρωταθλήματος.

Με την υπάρχουσα κατάσταση, οι δύο αυτοί αγώνες είναι δεδομένο πως θα οδηγηθούν σε αναβολή. Το μεγάλο ερώτημα που προκύπτει είναι είτε αν θα αφαιρεθούν τελείως από το καλεντάρι και θα προστεθούν στη θέση τους άλλες χώρες, είτε να διεξαχθούν προς τα τέλη του έτους.

Μια απόφαση δύσκολη για τη διοργανώτρια αρχή, καθώς, εδώ και χρόνια οι χώρες του Κόλπου στηρίζουν πολλά στο προϊόν της Formula 1, με την κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού να έχει τεράστια έσοδα από τα συγκεκριμένα Grand Prix. Ενδεικτικό είναι πως το Μπαχρέιν και η Τζέντα δίνουν από κοινού περισσότερα από 100 εκατομμύρια δολάρια για τη διεξαγωγή αγώνων, ενώ αν συνυπολογίσει κανείς και τα εμπορικά δικαιώματα, το ποσό εκτοξεύεται.

Στον αντίποδα, υπάρχει η επιλογή που έχει πέσει στο... τραπέζι και θέλει άλλες πίστες να φιλοξενήσουν τους αγώνες σε εκείνες της ημερομηνίες. Τα τελευταία 24ωρα έχουν ακουστεί η πίστα της Ίμολα, εκείνη της Πορτογαλίας στο Πορτιμάο, αλλά και της Κωνσταντινούπολης, οι οποίες υπό συνθήκες θα μπορούσαν να μπουν στο καλεντάρι αντί του Μπαχρέιν και της Σαουδικής Αραβίας.

Πάντως, το σίγουρο είναι πως ο χρόνος πιέζει ασφυκτικά την FIA και η όποια θα πρέπει να πάρει άμεσα τις όποιες αποφάσεις.

Τα φαβορί και τα... αουτσάιντερ

Στην... αυγή της νέας εποχή στη Formula 1, με τις ομάδες να ξεκινούν όλες από την ίδια αφετηρία εν μέσω τεράστιων αλλαγών στους κανονισμούς, οποιαδήποτε πρόβλεψη γίνει θα ήταν παράτολμη.

Άλλωστε, οι τρεις χειμερινές δοκιμές που έλαβαν χώρα σε Βαρκελώνη (26-30/01) και Μπαχρέιν (11-13/02 και 18-20/02) αποκάλυψαν μερικά μόνο κρίσιμα στοιχεία αναφορικά με την ανάπτυξη των μονοθεσίων των έντεκα ομάδων, ωστόσο, δεν φανέρωσαν πλήρως τη δυναμική των κατασκευαστών, αφού πολλοί εξ αυτών προτίμησαν να κρατήσουν «κλειστά» τα χαρτιά τους.

Μετά από έντεκα ημέρες δοκιμών στην πίστα της Καταλονίας και του Σακχίρ, δύο είναι οι ομάδες που έδειξαν πιο έτοιμες στο ξεκίνημα της νέας σεζόν. Ο λόγος για τη Mercedes και τη Ferrari, με τις δύο ιστορικές αυτές ομάδες να ξεχωρίζουν από τον ανταγωνισμό για την σταθερότητά που επέδειξαν, την αξιοπιστία του μονοθεσίου και του κινητήρα τους, αλλά και για τους χρόνους που κατέγραψαν.

Τα «ασημί βέλη» βρέθηκαν στις πίστες περισσότερο από κάθε άλλον αντίπαλο, με τους Τζορτζ Ράσελ και Κίμι Αντονέλι να καταγράφουν συνολικά 1.214 γύρος, προσφέροντας πολλές σημαντικές πληροφορίες και δεδομένα στους μηχανικούς τους. Μάλιστα, η βρετανική ομάδα ξεχώρισε για την αξιοπιστία του κινητήρα της αλλά και για τον αγωνιστικό της ρυθμό, καταγράφοντας τον δεύτερο καλύτερο χρόνο των δοκιμών στο -0.811 από τη Ferrari, παρά το γεγονός πως δεν έκαναν ποτέ προσομοίωση αγώνα και κατατακτήριων!

Όσον αφορά τη Scuderia, μετά από αρκετά χρόνια έδωσε πολλούς λόγους στους τιφόζι να αισιοδοξούν για το μέλλον της ομάδας! Η Ferrari ήταν με διαφορά η πιο δραστήρια ομάδα του grid, προχωρώντας διαρκώς σε αναβαθμίσεις και καινοτομίες στο μονοθέσιό της, αφήνοντας του πάντες με το στόμα ανοικτό!

Όπως και οι ανταγωνιστές του, έτσι και ο ιταλικός κολοσσός δεν ξεδίπλωσε πλήρως τις δυνατότητες που έχει το μονοθέσιο, παρ' όλα αυτά, ήταν ξεκάθαρο πως είχε πολύ καλό και σταθερό αγωνιστικό ρυθμό με τη SF-26 να φαντάζει από τα πιο γρήγορα και αξιόπιστα μονοθέσια της σεζόν! Ο Σαρλ Λεκλέρ ήταν εκείνος που στην τελευταία ημέρα του δεύτερου τριημέρου στο Μπαχρέιν κατέγραψε τον καλύτερο χρόνο με 1:31.992, με τον Λιούις Χάμιλτον να έχει και εκείνος μερικά εξαιρετικά περάσματα. Πέραν των άλλων, η Ferrari σε προσομοίωση εκκίνησης, έδειξε να είναι ένα «κλικ» καλύτερη των υπολοίπων.

Σε πολύ καλό επίπεδο βρέθηκε τόσο η Red Bull όσο και η McLaren. Οι «ταύροι» εντυπωσίασαν με το μονοθέσιο και τον κινητήρα που παρουσίασαν, με δεδομένο πάντα ότι μετά από χρόνια άφησαν τη Honda και ξεκίνησαν συνεργασία με τη Ford, παρουσιάζοντας μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα μια ικανοποιητική και άκρως ανταγωνιστική μηχανή. Η ταχύτητά τους στις ευθείες ήταν εκείνη που κέντρισε τα βλέμματα φίλων και αντιπάλων.

Οι πρωταθλητές από τη δική τους πλευρά πραγματοποίησαν μια πολύ καλή και πειστική χειμερινή περίοδο δοκιμών. Δίχως τις πολλές αναβαθμίσεις, τα πορτοκαλί μονοθέσια έδειξαν και πως φέτος έχουν την απαραίτητη ταχύτητα σε κάθε σημείο της πίστας για να ξεχωρίσουν, αφήνοντας παράλληλα πολλά περιθώρια βελτίωσης. Και αυτό διότι με εξαίρεση το αρχικό πακέτο αναβαθμίσεων στη Βαρκελώνη, στο Μπαχρέιν προχώρησαν σε ελάχιστες διορθωτικές κινήσεις!

Τέλος, η ομάδα που απογοήτευσε και μοιάζει να ξεκινά από μια τελείως διαφορετική αφετηρία από όλες τις υπόλοιπες είναι η Aston Martin. Η ομάδα του Σίλβερστοουν αντιμετώπισε πάρα πολλά ζητήματα με το μονοθέσιό της, με την AMR26 να την... βγάζει περισσότερο στο γκαράζ από ότι στις πίστες!

Χαρακτηριστικό ήταν πως στις 11 ημέρες των δοκιμών οι Φερνάντο Αλόνσο και Λανς Στρολ ολοκλήρωσαν μόνο 399 γύρους (!), καταγράφοντας διαρκώς τους χειρότερους χρόνους από τους 22 οδηγούς. Ενδεικτικό της κρίσης που επικρατεί στην Aston Martin τα σχεδόν 4 δευτερόλεπτα διαφοράς στον γύρο από την κορυφή!

Οι άνθρωποι της ομάδας δουλεύουν νυχθημερόν με τους μηχανικούς της Honda για να βρουν την πηγή του προβλήματος στη μονάδα ισχύος και να «αναγεννήσουν» τον κινητήρα του μονοθεσίου, χωρίς πάντως να τα έχουν καταφέρει. Η Aston Martin δεν μοιάζει να προλαβαίνει τα... χειρότερα, αφού είναι τόσα τα προβλήματα που πιθανός να εγκαταλείψει τον αγώνα στην Αυστραλία, αλλά και στους επόμενους αγώνες!

