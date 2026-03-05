Βγαίνει εκτός λίστας ο Σα Πίντο, σύντομα τα νεότερα

Το οικονομικό χάσμα που προέκυψε στις διαπραγματεύσεις της ΑΕΚ με τον Ρικάρντο Σα Πίντο φαίνεται πως ήταν τέτοιο που δεν κατέστη δυνατό να προκύψει σύγκλιση με αποτέλεσμα η περίπτωσή του να έχει απομακρυνθεί μάλλον οριστικά.

Σύμφωνα με όσα βγαίνουν προς τα έξω από το κιτρινοπράσινο στρατόπεδο η υπόθεση με τον Πορτογάλο κόουτς οδηγείται προς οριστικό ναυάγιο. Οι Λαρνακείς είχαν ήδη στραφεί σε άλλες περιπτώσεις και μένει να φανεί ποια εξ αυτών θα «προκριθεί» από την -υπό παραίτηση- διοίκηση ούτως ώστε να διαδεχθεί τον Ιμανόλ Ιδιάκεθ.

Το θέμα εκτιμάται ότι δεν θα μείνει ανοιχτό για αρκετές μέρες ακόμη καθώς στόχος της ΑΕΚ είναι να έχει τον νέο της προπονητή στον πάγκο στον αγώνα της Πέμπτης (12/3) με την Κρίσταλ Πάλας για τη φάση των 16 του Conference League.

Θυμίζουμε πως στον αγώνα της Παρασκευής (6/3) με τον Ακρίτα για την 25η αγωνιστική του πρωταθλήματος στον πάγκο θα βρίσκεται ο Κάρλες Μαρτίνες.