Αδιάφορη αλλά δεν... αδιαφορεί

Παιχνίδι μονής επιλογής για ευνόητους λόγους ακολουθεί για την ΑΕΛ την προσεχή αγωνιστική (08/03, 16:00). Το σύνολο του Ούγκο Μαρτίνς ως τυπικά φιλοξενούμενο θα αναμετρηθεί με τον Απόλλωνα, στην προτελευταία στροφή της α΄ φάσης και τα ματς με τον συμπολίτη δεν χρήζουν ιδιαίτερης ανάλυσης, καθώς δίνουν τεράστια δυναμική και ψυχολογία ενόψει της συνέχειας.

Το γεγονός πως η ΑΕΛ έμεινε εκτός εξάδας αποτελεί στοιχείο που δεν είναι αποδεκτό, ωστόσο η σεζόν δεν ολοκληρώνεται, Μάρτη μήνα. Οι δύο αγώνες της ημιτελικής φάσης του κυπέλλου είναι το «άλφα και το ωμέγα» για την ΑΕΛ που θέλει να περάσει στον τελικό μετά το 2023. Αποτελεί μεγάλο δέλεαρ να κόψει τη… φόρα των κυανόλευκων που αγνοούν την ήττα από την έλευση του Λοσάδα. Ταυτόχρονα, στον πρώτο γύρο από το 2-0 η ΑΕΛ έμεινε με τον βαθμό καθώς δέχθηκε δύο γκολ και έχασε σημαντικό τρίποντο από τα χέρια της. Στο αγωνιστικό, άπαντες βρίσκονται στη διάθεση του Πορτογάλου τεχνικού.

Όσον αφορά στην προσέλευση, οι φίλοι των γαλαζοκιτρίνων εξάντλησαν τα 800 εισιτήρια που τους αναλογούσαν.